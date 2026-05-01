क्या आपकी मिक्सी भी मसाला मोटा पीसती है? बिना ₹1 खर्च किए घर पर ही ब्लेड को बनाएं नए जैसा तेज

How To Sharpen Mixer Blades at Home: पहले के समय में जहां लोग मसालों को सिल-बट्टे पर पीसना पसंद करते थे, वहीं आज के दौर में मिक्सर ने इस काम को बेहद आसान बना दिया है। लेकिन कई बार मिक्सर पुराना होने पर, या कभी-कभी नया होने के बावजूद कुछ महीनों के इस्तेमाल के बाद ही इसमें मसाले बारीक नहीं पिसते। ऐसे में किचन में काम करते समय जब मिक्सी के ब्लेड अपना काम ठीक से नहीं करते, तो चिड़चिड़ापन होना लगता है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब इसे दुकान पर ले जाकर ही सही कराना पड़ेगा।