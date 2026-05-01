आज का सुविचार: क्या आप भी मुश्किल समय में गलत फैसले लेते हैं? जानें प्रेमानंद महाराज का अचूक समाधान

प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं "धैर्य और शांति से बड़े-बड़े संकटों का समाधान किया जा सकता है।" इसका मतलब यह है कि अगर आप मुश्किल समय में अपने दिमाग को ठंडा रखें, तो आपको वो रास्ता दिखने लगेगा जो गुस्से या डर में छुप गया था। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक लंबी सांस लें और फिर शांति से सोचें कि आपको उस परेशानी से कैसे निकलना है।