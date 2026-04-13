सच्चा प्रेमी कौन है? प्रेमानंद जी महाराज के इस विचार ने लाखों लोगों की सोच बदल दी



प्रेमानंद जी महाराज के इस विचार को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले खुद को दूसरों की नजरों से परखना बंद कर दें। लोगों को अक्सर लगता है कि उन्हें दूसरों जैसा दिखना या बनना चाहिए, पर असल खुशी खुद का बेस्ट वर्जन बनने में है। दिन भर में थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें और वो काम करें जिससे आपके मन को शांति मिले। जब लोग खुद का सम्मान करना शुरू करते हैं, तो उनके रिश्ते भी अपने आप सुधरने लगते हैं। साथ ही, आप जो भी काम करें उसे पूरी लगन और इस भाव से करें कि आप खुद को बेहतर बना रहे हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ना या दूसरों में कमियां निकालना बंद कर देते हैं।