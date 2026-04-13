सच्चा प्रेमी कौन है? प्रेमानंद जी महाराज के इस विचार ने लाखों लोगों की सोच बदल दी

Premanand Ji Maharaj Quotes| image credit gemini
Premanand Ji Maharaj Quotes: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में लोग हर चीज में कोई न कोई मतलब या फायदा ढूंढने लगते हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो दूसरों को खुश कर देंगे या दुनिया की दौड़ में सबसे आगे निकल जाएंगे, तो उन्हें सुकून मिल जाएगा। पर सच तो यह है कि लोग दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में खुद को ही नजरअंदाज करने लगते हैं, जिससे अंदरूनी खुशी कहीं खो जाती है। ऐसे में अगर आप अपनी जिंदगी बिना किसी फालतू टेंशन के मजे से जीना चाहते हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज का प्रेम से जुड़ा विचार आपकी बहुत मदद कर सकता है। आइए, इस लेख में इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं।
प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि, "जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है वह सच्चा प्रेमी होता है। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें।" इस बात का सीधा सा मतलब यह है कि प्यार की असली शुरुआत खुद से होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि दूसरों के पीछे भागना या उनकी पसंद का ख्याल रखना ही प्यार है, लेकिन जब तक इंसान खुद की कद्र करना नहीं सीखता, वह किसी और को भी सच्चा प्यार नहीं दे सकता। अपनी खूबियों और कमियों के साथ खुद को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी जीत है। जब कोई व्यक्ति अंदर से खुद को लेकर संतुष्ट और खुश रहता है, तो उसकी नीयत और व्यवहार अपने आप दूसरों के लिए भी नेक हो जाता है।
प्रेमानंद जी महाराज के इस विचार को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले खुद को दूसरों की नजरों से परखना बंद कर दें। लोगों को अक्सर लगता है कि उन्हें दूसरों जैसा दिखना या बनना चाहिए, पर असल खुशी खुद का बेस्ट वर्जन बनने में है। दिन भर में थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें और वो काम करें जिससे आपके मन को शांति मिले। जब लोग खुद का सम्मान करना शुरू करते हैं, तो उनके रिश्ते भी अपने आप सुधरने लगते हैं। साथ ही, आप जो भी काम करें उसे पूरी लगन और इस भाव से करें कि आप खुद को बेहतर बना रहे हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ना या दूसरों में कमियां निकालना बंद कर देते हैं।
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