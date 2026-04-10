आचार्य प्रशांत की ये एक बात बदल देगी आपकी पूरी लाइफ: क्या आप भी दुनिया के जाल में फंसे हैं?

Acharya Prashant Quotes on Life: आज के दौर में हर युवा अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने की दौड़ में लगा है। लेकिन इस भागदौड़ में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि असली कामयाबी क्या है। ऐसे में अद्वैत फाउंडेशन के संस्थापक और जाने-माने मोटिवेशनल स्पीकर आचार्य प्रशांत एक ऐसे मार्गदर्शक बनकर उभरे हैं, जो बहुत ही प्रैक्टिकल और खरी-खरी बातें करते हैं। उनकी बातें सिखाती हैं कि सिर्फ करियर और पैसा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि दुनिया को सही नजरिए से समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के इस लेख में आइए, आचार्य प्रशांत जी के नजरिए से जानते हैं कि दुनिया को समझना क्यों जरूरी है।