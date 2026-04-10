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आचार्य प्रशांत की ये एक बात बदल देगी आपकी पूरी लाइफ: क्या आप भी दुनिया के जाल में फंसे हैं?

Acharya Prashant ke vichar: आज के इस लेख में आइए, आचार्य प्रशांत जी के नजरिए से जानते हैं कि दुनिया को समझना क्यों जरूरी है।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 10, 2026

Acharya Prashant Quotes

Acharya Prashant Quotes | image credit gemini

Acharya Prashant Quotes on Life: आज के दौर में हर युवा अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने की दौड़ में लगा है। लेकिन इस भागदौड़ में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि असली कामयाबी क्या है। ऐसे में अद्वैत फाउंडेशन के संस्थापक और जाने-माने मोटिवेशनल स्पीकर आचार्य प्रशांत एक ऐसे मार्गदर्शक बनकर उभरे हैं, जो बहुत ही प्रैक्टिकल और खरी-खरी बातें करते हैं। उनकी बातें सिखाती हैं कि सिर्फ करियर और पैसा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि दुनिया को सही नजरिए से समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के इस लेख में आइए, आचार्य प्रशांत जी के नजरिए से जानते हैं कि दुनिया को समझना क्यों जरूरी है।

इस विचार के गहरे अर्थ को समझें

आचार्य प्रशांत का यह कोट, "दुनिया की समझ इसलिये होनी चाहिये, ताकि तुम दुनिया में ही फंसकर न रह जाओ," जिंदगी की एक बड़ी सच्चाई के बारे में बताता है। इसका अर्थ यह है कि हमें दुनिया के तौर-तरीकों और यहां के खेल को बहुत गहराई से समझना चाहिए। अक्सर हम दुनिया के बारे में इसलिए पढ़ते या जानते हैं ताकि हम इसमें और गहरे धंस सकें, लेकिन आचार्य जी इसके उलट बात कहते हैं।

वे समझाते हैं कि जब आप किसी जाल की बुनावट को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो आप उसमें कभी फंसते नहीं हैं। ठीक वैसे ही, जब आप दुनिया की असलियत और उसके दिखावे को जान लेते हैं, तो आप यहां रहकर भी अपनी आजादी बरकरार रख सकते हैं और फालतू के लालच से बच सकते हैं।

इस थॉट के पीछे की सोच

आचार्य प्रशांत का मानना है कि आज के समय में ज्यादातर लोग बस दूसरों की देखा-देखी अपनी लाइफ के फैसले ले रहे हैं। कोई महंगा फोन ले रहा है या कोई खास तरह की लाइफस्टाइल जी रहा है, तो हमें भी वही चाहिए होता है, आचार्य जी इसी को दुनिया में फंसना कहते हैं।

आचार्य प्रशांत चाहते हैं कि युवा इतने जागरूक हों कि उन्हें कोई भी बाहरी चीज या समाज का दबाव बेवकूफ न बना सके। उनके लिए असली बुद्धिमानी यह है कि आप इस शोर-शराबे वाली दुनिया के बीच रहें, अपना काम करें, लेकिन अपना मानसिक सुकून कभी न खोएं।

इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें?

अगर आप इस बात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले भीड़ के पीछे भागना बंद करें। जब आप दुनिया को गहराई से ऑब्जर्व यानी देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि जो रास्ता सबके लिए सही है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी हो। इसके साथ ही, सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया से प्रभावित होना छोड़ दें, क्योंकि जब आपकी समझ बढ़ती है, तो आप जान जाते हैं कि वहां दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती।

चाहे पैसा हो या कोई कीमती सामान, उनका इस्तेमाल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए करें, लेकिन अपनी खुशी को कभी उन पर निर्भर न होने दें। जब आप दुनिया को इस नजरिए से देखते हैं, तो आप सही मायने में एक आजाद और सुकून भरी जिंदगी जी पाते हैं।

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Published on:

10 Apr 2026 05:30 am

Hindi News / Lifestyle News / आचार्य प्रशांत की ये एक बात बदल देगी आपकी पूरी लाइफ: क्या आप भी दुनिया के जाल में फंसे हैं?

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