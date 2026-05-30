Katrina Kaif जैसी ग्लोइंग स्किन के लिए लगाएं ये DIY फेस मास्क, जानिए बनाने से लेकर लगाने तक का तरीका

Katrina Kaif DIY Oatmeal Face Mask: कैटरीना कैफ अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। अभिनेत्री अपनी स्किन का काफी ज्यादा ख्याल रखती हैं, जिसका पता उनके इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट से चलता है। वे इंटरव्यू में DIY फेस मास्क शेयर करने के साथ ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं। आइए, अभिनेत्री के DIY फेस मास्क के फायदे और इसे बनाने का तरीका जानते हैं।