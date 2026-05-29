Spider Free House : वैज्ञानिक रिसर्च का दावा; पुदीने से मिनटों में घर से भगाएं मकड़ियां, जानिए कैसे

Spider Free House Tips : अगर आप भी बार-बार घर से मकड़ी का जाला निकाल कर थक चुके हैं, तो आपको यह नेचुरल तरीका राहत दे सकता है। मकड़ियों को घर से दूर रखने का यह तरीका वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। Journal of Economic Entomology में छपे एक शोध के मुताबिक, पिपरमिंट ऑयल (Peppermint Oil) मकड़ियों को भगाने में बेहद असरदार है। आइए, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं।