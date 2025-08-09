Spider Bite Deaths : मकड़ी के काटने से बच्ची की मौत! विशेषज्ञ से जानिए मकड़ी का काटना जानलेवा है या नहीं?

सुधीर रंजन चौधरी लंबे समय से मकड़ियों पर शोध कर रहे हैं। उनका कहना है, भारत में मकड़ियों को लेकर बहुत सीमित शोध किए गए हैं। खासकर, असम या नॉर्थ ईस्ट एरिया में तो और भी कम। जबकि, वहां से मकड़ी के काटने से मौत की खबर सामने आती रहती है। हालांकि, भारत में मकड़ी के काटने से मौत हो जाए इतनी खतरनाक मकड़ी नहीं पाई गई हैं। भारत में ब्लैक विडो स्पाइडर सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसके अलावा टारेंटयुला (Tarantulas) नामक मकड़ी को भी जहरीला माना जाता है। इनके काटने से मौत हो जाए ये कहना मुश्किल है। पर, इनका काटना बिच्छु के डंक मारने जितना हो सकता है।