9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Spider Bite Deaths : मकड़ी के काटने से बच्ची की मौत! विशेषज्ञ से जानिए मकड़ी का काटना जानलेवा है या नहीं?

Spider Bite Deaths : असम में एक 7 साल की बच्ची की मौत मकड़ी के काटने से होने की खबर आई। लेकिन, क्या वाकई मकड़ी के काटने से मौत हो सकती है? आइए, एक्सपर्ट से जानते हैं जानलेवा मकड़ियों (Venomous spider In India) के बारे में।

भारत

Ravi Gupta

Aug 09, 2025

Spider Bite Deaths In India, Venomous spider name, Venomous spider In India, Black widow spider, Tarantulas spider,
Spider Bite Deaths In India | फोटो सोर्स- Grok AI

Spider Bite Deaths : असम में एक 7 साल की बच्ची की मौत मकड़ी के काटने से होने की खबर आई। ये घटना 07 अगस्त की बताई जा रही है। इस घटना के बाद असम के तिनसुकिया जिले के पानीटोला गांव में दहशत है। साथ ही खबर पढ़ने वालों के मन में भी मकड़ी को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं। क्या वाकई मकड़ी का काटना जानलेवा है, मकड़ी के काटने से मौत हो सकती है या नहीं? इस तरह के सवालों को समझने के लिए हमने मकड़ी पर कई सालों से शोध कर रहे सुधीर कुमार से बातचीत की।

भारत में मकड़ी के काटने से मौत की घटना

केस 1- अगस्त (2025) असम के तिनसुकिया जिले के पानीटोला गांव में 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अंडों से भरी टोकरी को खोलने गई और वहीं से एक काले रंग की मकड़ी ने उसके हाथ पर काट लिया। इस मामले को लेकर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

सांप के काटे जगह पर क्या करें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शेयर की 12 Snake Bites Prevention Tips
लाइफस्टाइल
First aid For Snake Bites, Snake Bites Prevention, Sanp Ke Katne Par Kya Kare, Health Ministry Of India, Snake Bites Guidelines,

केस 2- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के एक 38 वर्षीय शख्स की मौत भी मकड़ी के काटने से मई 2018 में हुई थी। वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहा था। एगरा (पश्चिम बंगाल) के एक अस्पताल में इलाज चला। डॉक्टर ने भी बताया था कि मकड़ी के जहर से ही मौत हुई है।

केस 3- टेलीग्राफ इंडिया की एक रिपोर्ट (2012) के मुताबिक, तिनसुकिया में दो लोगों की मौत मकड़ी के काटने से हो गई थी। इसके बाद इलाके में काफी दहशत थी। मेडिकल व वन विभाग की टीम ने भी इस मामले की पड़ताल की थी।

Venomous spider In India | भारत में हैं खतरनाक मकड़ी

सुधीर रंजन चौधरी लंबे समय से मकड़ियों पर शोध कर रहे हैं। उनका कहना है, भारत में मकड़ियों को लेकर बहुत सीमित शोध किए गए हैं। खासकर, असम या नॉर्थ ईस्ट एरिया में तो और भी कम। जबकि, वहां से मकड़ी के काटने से मौत की खबर सामने आती रहती है। हालांकि, भारत में मकड़ी के काटने से मौत हो जाए इतनी खतरनाक मकड़ी नहीं पाई गई हैं। भारत में ब्लैक विडो स्पाइडर सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसके अलावा टारेंटयुला (Tarantulas) नामक मकड़ी को भी जहरीला माना जाता है। इनके काटने से मौत हो जाए ये कहना मुश्किल है। पर, इनका काटना बिच्छु के डंक मारने जितना हो सकता है।

Black widow Spider की पहचान कैसे करें?

ब्लैक विडो स्पाइडर काले रंग की होती है। ये भारत में मिलती हैं। इनका काटना खतरनाक होता है। इनका अधिकतर हिस्सा काला और पीछे का हिस्सा हल्का लाल रंग का होता है। ये घर के आसपास भी मिल जाती हैं।

क्या घर में पाई जाने वाली मकड़ी खतरनाक है?

इस पर सुधीर कहते हैं कि घरेलू मकड़ी इतनी खतरनाक नहीं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन, बगीचा या जंगल में जाएं तो मकड़ियों से सावधान रहें। इनके काटने से आपको दिक्कत हो सकती है।

मकड़ियों का जहर कितना खतरनाक?

मकड़ियों का जहर जान लेने जितना खतरनाक नहीं होता है। मकड़ियों के काटने से मौत की घटनाएं भारत में दुर्लभ हैं। इनके जहर में खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन हो सकता है, इससे तेज दर्द, बुखार, बेहोशी जैसी स्थिति हो सकती है।

सलाह- अगर मकड़ी के काटने से एलर्जी हो रही है। तेज दर्द, बुखार, उल्टी, बेहोशी जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Expired Medicine : जिन दवाओं को CDSCO ने टॉयलेट में फ्लश करने को कहा, वो तरीका कितना सही?
स्वास्थ्य
How To dispose Expired Medicine, unused medicine, CDSCO Guideline,

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Aug 2025 04:28 pm

Hindi News / Patrika Special / Spider Bite Deaths : मकड़ी के काटने से बच्ची की मौत! विशेषज्ञ से जानिए मकड़ी का काटना जानलेवा है या नहीं?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.