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Kareena Kapoor Skincare : करीना कपूर जैसी ग्लोइंग स्किन के लिए आजमाएं ये पेपर नैपकिन फेस मास्क

Summer Glowing Skin Tips: अगर आप चिलचिलाती गर्मी में भी फ्रेश दिखना चाहती हैं, तो अभिनेत्री करीना कपूर के इन स्किन केयर टिप्स को फॉलो कर सकती हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

May 28, 2026

Kareena Kapoor Skincare Routine, Kareena Kapoor

करीना कपूर का स्किन केयर रूटीन| image credit instagram| kareenakapoorkhan

Kareena Kapoor Skincare Routine: बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान अपनी बेहतरीन एक्टिंग के अलावा फिटनेस और हेल्दी व ग्लोइंग स्किन के लिए भी जानी जाती हैं। ऐसे में अगर आप भी इस समर सीजन हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहती हैं, तो अभिनेत्री द्वारा शेयर किए गए स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकती हैं।

पेपर नैपकिन फेस मास्क (DIY Paper Napkin Face Mask)

बाहर धूप से आने के बाद अगर आपका चेहरा रूखा और बेजान हो गया है, तो करीना कपूर द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पेपर नैपकिन फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकती हैं। अभिनेत्री अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी तस्वीरें शेयर करती हैं जिनमें वो चेहरे पर गीले पेपर नैपकिन लगाए हुए दिखती हैं।

इस फेस मास्क का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी साफ पेपर नैपकिन ले लें। फिर इस नैपकिन को ठंडे पानी में भिगोएं और इसे अपने चेहरे पर रख लें। यह स्किन को हाइड्रेशन पहुंचाकर तरोताजा महसूस कराएगा।

चेहरे पर बर्फ लगाना (Icing Your Face)

नेचुरल ग्लो के साथ ही करीना कपूर खान का मेकअप भी एकदम फ्लॉलेस दिखता है। ऐसे में अगर आप भी चाहती हैं कि एक्ट्रेस की तरह आपका मेकअप एकदम स्किन की तरह दिखे, तो आप चेहरे पर बर्फ या आइस रोलर का इस्तेमाल कर सकती हैं।

आप चाहें तो मार्केट से आइस रोलर खरीद सकती हैं, या अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहतीं, तो फ्रिज से बस कुछ आइस क्यूब निकालें और उसे कपड़े में रख के या सीधे धीरे-धीरे अपने चेहरे पर घुमाएं। इससे चेहरे की सूजन और जलन शांत होती है। इस कारण स्किन अच्छी होने के साथ ही मेकअप भी स्मूथ दिखता है।

मसाज करें (Massaging Your Face)

करीना अक्सर स्किन केयर की फोटो, वीडियो या स्टोरी शेयर करने पर फेस मसाज करती दिख जाती हैं। ऐसे में हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए, आप जेड रोलर (Jade Roller) या फिर अपनी उंगलियों से ही धीरे-धीरे चेहरे पर मसाज भी रोजना कर सकती हैं।

इन बातों का भी रखें ध्यान (Keep These Things in Mind)

स्किन केयर के साथ-साथ खान-पान का ख्याल रखना भी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए जरूरी होता है। ऐसे में इन स्किन केयर टिप्स को फॉलो करने के साथ ही गर्मियों में मिलने वाले फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। साथ ही, जरूरी न हो तो धूप में जाने से बचें और शरीर की आवश्यकतानुसार पर्याप्त पानी का सेवन करें।

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करीना कपूर

Published on:

28 May 2026 05:16 pm

Hindi News / Lifestyle News / Kareena Kapoor Skincare : करीना कपूर जैसी ग्लोइंग स्किन के लिए आजमाएं ये पेपर नैपकिन फेस मास्क

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