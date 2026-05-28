Kareena Kapoor Skincare : करीना कपूर जैसी ग्लोइंग स्किन के लिए आजमाएं ये पेपर नैपकिन फेस मास्क

स्किन केयर के साथ-साथ खान-पान का ख्याल रखना भी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए जरूरी होता है। ऐसे में इन स्किन केयर टिप्स को फॉलो करने के साथ ही गर्मियों में मिलने वाले फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। साथ ही, जरूरी न हो तो धूप में जाने से बचें और शरीर की आवश्यकतानुसार पर्याप्त पानी का सेवन करें।