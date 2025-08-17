Patrika LogoSwitch to English

Common Makeup Mistakes: मेकअप लवर्स ध्यान दें! आई मेकअप में की गई लापरवाही बन सकती है आंखों के लिए बड़ी मुसीबत

Common Makeup Mistakes: मेकअप भी आंखों की सुंदरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, वरना इसके कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 17, 2025

Common Eye Makeup Mistakes

Common Eye Makeup Mistakes: आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में, जहां फैशन के तौर-तरीकों में बदलाव आ रहा है, वहीं खूबसूरत दिखने के लिए मार्केट में कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस और ग्लोइंग दिखती है। मेकअप भी आंखों की सुंदरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, वरना इसके कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ छोटी-छोटी गलतियां हैं जिन्हें आई मेकअप के दौरान अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। आइए जानते हैं मेकअप करते वक्त किन बातों का खास ध्यान रखा जाए ताकि आंखें सुरक्षित और खूबसूरत बनी रहें।

आई मेकअप में होने वाली आम गलतियां

शैडो या लाइनर लगाकर सोना

अगर आप आईलाइनर लगाकर सो जाती हैं, तो टिशूज पर इसका बुरा असर पड़ता है। वॉटर लाइन पर जमा पिगमेंट टियर फिल्म में मिल जाता है, जिससे आंखों में जलन और इंफेक्शन का खतरा रहता है।

गंदे ब्रश का इस्तेमाल

दूसरे के मेकअप ब्रश या पुराने, गंदे स्पंज का इस्तेमाल करना आंखों के लिए बेहद खतरनाक है। इनमें बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं, जिससे कंजंक्टिवाइटिस जैसी समस्या हो सकती है।

चलती गाड़ी में मेकअप करना

कई लोग ट्रैवल के दौरान कार में आईलाइनर या मस्कारा लगाने की कोशिश करते हैं। इससे अचानक झटका लगने पर ब्रश कॉर्निया पर चोट पहुंचा सकता है, जो खतरनाक साबित हो सकता है।

लेंस पहनकर गलत प्रोडक्ट लगाना

ऑयली या वॉटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स कॉन्टैक्ट लेंस की सतह पर जम सकते हैं। इसलिए हमेशा लेंस-सेफ प्रोडक्ट्स ही चुनें।

आंखों को मेकअप से सुरक्षित रखने के आसान टिप्स

  • हर 3–6 महीने में आई मेकअप प्रोडक्ट्स बदलें।
  • नया प्रोडक्ट खरीदते समय लेबल और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें।
  • रात को सोने से पहले आंखों का मेकअप हमेशा जेंटल रिमूवर से पूरी तरह साफ करें।
  • मेकअप लगाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

17 Aug 2025 12:27 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Common Makeup Mistakes: मेकअप लवर्स ध्यान दें! आई मेकअप में की गई लापरवाही बन सकती है आंखों के लिए बड़ी मुसीबत

