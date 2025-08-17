Common Makeup Mistakes: मेकअप लवर्स ध्यान दें! आई मेकअप में की गई लापरवाही बन सकती है आंखों के लिए बड़ी मुसीबत

Common Eye Makeup Mistakes: आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में, जहां फैशन के तौर-तरीकों में बदलाव आ रहा है, वहीं खूबसूरत दिखने के लिए मार्केट में कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस और ग्लोइंग दिखती है। मेकअप भी आंखों की सुंदरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, वरना इसके कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ छोटी-छोटी गलतियां हैं जिन्हें आई मेकअप के दौरान अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। आइए जानते हैं मेकअप करते वक्त किन बातों का खास ध्यान रखा जाए ताकि आंखें सुरक्षित और खूबसूरत बनी रहें।
अगर आप आईलाइनर लगाकर सो जाती हैं, तो टिशूज पर इसका बुरा असर पड़ता है। वॉटर लाइन पर जमा पिगमेंट टियर फिल्म में मिल जाता है, जिससे आंखों में जलन और इंफेक्शन का खतरा रहता है।
दूसरे के मेकअप ब्रश या पुराने, गंदे स्पंज का इस्तेमाल करना आंखों के लिए बेहद खतरनाक है। इनमें बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं, जिससे कंजंक्टिवाइटिस जैसी समस्या हो सकती है।
कई लोग ट्रैवल के दौरान कार में आईलाइनर या मस्कारा लगाने की कोशिश करते हैं। इससे अचानक झटका लगने पर ब्रश कॉर्निया पर चोट पहुंचा सकता है, जो खतरनाक साबित हो सकता है।
ऑयली या वॉटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स कॉन्टैक्ट लेंस की सतह पर जम सकते हैं। इसलिए हमेशा लेंस-सेफ प्रोडक्ट्स ही चुनें।