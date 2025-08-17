Common Makeup Mistakes: मेकअप लवर्स ध्यान दें! आई मेकअप में की गई लापरवाही बन सकती है आंखों के लिए बड़ी मुसीबत

Common Eye Makeup Mistakes: आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में, जहां फैशन के तौर-तरीकों में बदलाव आ रहा है, वहीं खूबसूरत दिखने के लिए मार्केट में कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस और ग्लोइंग दिखती है। मेकअप भी आंखों की सुंदरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, वरना इसके कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ छोटी-छोटी गलतियां हैं जिन्हें आई मेकअप के दौरान अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। आइए जानते हैं मेकअप करते वक्त किन बातों का खास ध्यान रखा जाए ताकि आंखें सुरक्षित और खूबसूरत बनी रहें।