Skin Fat Jaye To Kya Karen: सर्दियों में हाथ-पैर और होंठ फट रहे हैं? स्किन रिपेयर के लिए अपनाएं असरदार घरेलू उपाय

Skin Fat Jaye To Kya Karen: सर्दियों का मौसम आते ही ठंडी हवा और कम नमी की वजह से स्किन रूखी होने लगती है। सबसे पहले असर हाथ-पैर, एड़ियों और होंठों पर दिखता है, जो फटने लगते हैं और जलन भी पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ क्रीम बदलना काफी नहीं होता। सही देखभाल और कुछ आसान घरेलू उपाय स्किन को अंदर से रिपेयर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप भी सर्दियों में फटी स्किन (Winter Body Care Tips) की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये देसी नुस्खे राहत देने में कारगर साबित हो सकते हैं।