ब्यूटी टिप्स

Skin Fat Jaye To Kya Karen: सर्दियों में हाथ-पैर और होंठ फट रहे हैं? स्किन रिपेयर के लिए अपनाएं असरदार घरेलू उपाय

Skin Fat Jaye To Kya Karen: सर्दियों में ठंडी हवा और सूखा मौसम त्वचा को रूखा बनाकर उसे फटा हुआ और बेजान कर देता है, जिससे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी कई बार असर नहीं दिखा पाते।ऐसे में कुछ आसान और भरोसेमंद घरेलू उपाय त्वचा को अंदर से रिपेयर कर उसे फिर से मुलायम और स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 29, 2025

Cracked skin problem in winter|फोटो सोर्स – Gemini@Ai

Skin Fat Jaye To Kya Karen: सर्दियों का मौसम आते ही ठंडी हवा और कम नमी की वजह से स्किन रूखी होने लगती है। सबसे पहले असर हाथ-पैर, एड़ियों और होंठों पर दिखता है, जो फटने लगते हैं और जलन भी पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ क्रीम बदलना काफी नहीं होता। सही देखभाल और कुछ आसान घरेलू उपाय स्किन को अंदर से रिपेयर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप भी सर्दियों में फटी स्किन (Winter Body Care Tips) की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये देसी नुस्खे राहत देने में कारगर साबित हो सकते हैं।

घी

देसी घी सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि फटी स्किन के लिए भी बहुत असरदार होता है। फटी एड़ियों, होंठों और उंगलियों पर घी लगाने से त्वचा जल्दी रिपेयर होती है। रात में सोने से पहले घी लगाकर छोड़ दें, इससे दरारें भरने में मदद मिलती है।

शीया बटर

शीया बटर बेहद ड्राई और डैमेज्ड स्किन के लिए एक बेहतरीन नेचुरल मॉइश्चराइजर है। इसमें मौजूद विटामिन त्वचा को पोषण देते हैं और उसकी खोई हुई नमी वापस लाने में मदद करते हैं। सर्दियों में हाथ-पैर और एड़ियों पर शीया बटर लगाने से स्किन लंबे समय तक मुलायम बनी रहती है।

नारियल का तेल

सर्दियों में नारियल का तेल स्किन के लिए सबसे कारगर उपायों में से एक है। यह त्वचा में गहराई तक जाकर नमी बनाए रखता है और रूखेपन को कम करता है। रोजाना नहाने के बाद हाथ-पैर, कोहनी और एड़ियों पर नारियल तेल से हल्की मालिश करने से स्किन सॉफ्ट रहती है। रात में सोने से पहले तेल लगाने से फटी त्वचा को जल्दी आराम मिलता है।

मलाई

घर की ताजी मलाई भी ड्राई स्किन के लिए किसी नेचुरल क्रीम से कम नहीं होती। इसमें मौजूद फैट स्किन को पोषण देता है और रूखापन दूर करता है। अगर आप रोजाना हाथ-पैरों पर मलाई लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में त्वचा ज्यादा मुलायम और स्मूद महसूस होने लगती है। बेहतर असर के लिए इसे कुछ देर लगाकर रखें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें।

एलोवेरा जेल

जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होकर फटने लगती है, उनके लिए एलोवेरा जेल बेहद फायदेमंद है। इसमें मौजूद नेचुरल मॉइश्चराइजिंग गुण त्वचा को ठंडक देते हैं और ड्राईनेस कम करते हैं। एलोवेरा जेल लगाने से जलन और खुजली में भी राहत मिलती है। इसे दिन में एक-दो बार लगाया जा सकता है।

ग्लिसरीन

ग्लिसरीन सर्दियों में स्किन की नमी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। चेहरे के लिए गुलाब जल में थोड़ा-सा ग्लिसरीन मिलाकर लगाएं। इससे त्वचा हाइड्रेटेड रहती है और नेचुरल ग्लो भी आता है। हाथ-पैरों पर रात में ग्लिसरीन लगाने से सुबह स्किन काफी सॉफ्ट महसूस होती है।

Winter Skin Care Tips: ध्यान रखें


इन घरेलू उपायों के साथ-साथ पानी खूब पिएं और बहुत गर्म पानी से नहाने से बचें। थोड़ी-सी नियमित देखभाल से सर्दियों में भी आपकी स्किन हेल्दी, सॉफ्ट और चमकदार बनी रह सकती है।

