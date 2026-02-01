1 फ़रवरी 2026,

ब्यूटी टिप्स

Korean Rice Water For Face: क्या चावल का पानी सच में देता है कांच जैसी त्वचा? जानिए सच्चाई

Korean Rice Water For Face: चावल का पानी देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर त्वचा के लिए कई जरूरी तत्व छिपे होते हैं। इसमें मौजूद एमिनो एसिड त्वचा की रिपेयर में मदद करते हैं।

भारत

image

Korean Rice Water For Face: आजकल सोशल मीडिया पर चावल के पानी को लेकर खूब चर्चा है और दावा किया जा रहा है कि इससे कांच जैसी साफ और चमकदार त्वचा मिल सकती है। आसान और देसी उपाय होने की वजह से कई लोग इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या चावल का पानी सच में इतना असरदार है या फिर यह सिर्फ एक ट्रेंड है। आइए जानते हैं चावल के पानी से जुड़े दावों की सच्चाई और यह त्वचा पर कैसे काम करता है।

चावल का पानी क्या है?

चावल का पानी दरअसल वह सफेद, हल्का स्टार्चयुक्त तरल होता है जो चावल धोने, भिगोने या उबालने के बाद बच जाता है। एशियाई देशों में, खासकर कोरिया और जापान में, इसे पीढ़ियों से त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें मौजूद प्राकृतिक विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को पोषण देते हैं, रूखेपन को कम करते हैं और धीरे-धीरे नेचुरल ग्लो लाने में मदद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह केमिकल-फ्री, सस्ता और घर पर आसानी से तैयार होने वाला उपाय है।

चावल के पानी का कांच जैसी त्वचा से क्या संबंध है?

“ग्लास स्किन” कोरियाई ब्यूटी कल्चर का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें त्वचा इतनी स्मूद, हाइड्रेटेड और चमकदार दिखती है कि वह कांच की तरह रोशनी को रिफ्लेक्ट करे। चावल के पानी को इससे जोड़ने की वजह यह है कि यह त्वचा को हल्का हाइड्रेशन देता है, टेक्सचर को स्मूद बनाता है और डलनेस को कम करता है। हालांकि, यह हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करता। आपकी स्किन टाइप, नियमित उपयोग और लाइफस्टाइल जैसे डाइट, पानी पीने की आदत और नींद इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं।

चावल के पानी में पाए जाने वाले पोषक तत्व

चावल का पानी देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर त्वचा के लिए कई जरूरी तत्व छिपे होते हैं। इसमें मौजूद एमिनो एसिड त्वचा की मरम्मत में मदद करते हैं। विटामिन B और E त्वचा को नमी देते हैं और उसे हेल्दी बनाए रखते हैं। फेरुलिक एसिड एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, जबकि इनोसिटोल त्वचा की इलास्टिसिटी को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है।

त्वचा के लिए चावल के पानी के फायदे

नियमित इस्तेमाल से चावल का पानी त्वचा में हल्की-सी चमक ला सकता है और बेजानपन को कम कर सकता है। यह बिना चिपचिपाहट के हाइड्रेशन देता है, जिससे त्वचा फ्रेश महसूस होती है। संवेदनशील या लाल पड़ने वाली त्वचा के लिए यह एक सुकून देने वाला विकल्प हो सकता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण उम्र बढ़ने के शुरुआती संकेतों को धीमा करने में भी मदद करते हैं, वहीं कुछ लोगों को इससे पोर्स टाइट दिखने का अनुभव भी होता है।

चावल के पानी को चेहरे पर कैसे इस्तेमाल करें?

आप इसे टोनर की तरह कॉटन पैड से चेहरे पर लगा सकते हैं। चाहें तो स्प्रे बोतल में भरकर फेस मिस्ट की तरह इस्तेमाल करें। कॉटन पैड को चावल के पानी में भिगोकर 10–15 मिनट तक चेहरे पर रखने से यह हल्के मास्क की तरह भी काम करता है। इसके अलावा, आजकल कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी चावल का पानी एक मुख्य घटक के रूप में शामिल किया जाता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

