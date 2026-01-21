Garlic For Skin: 90% लोग नहीं जानते! लहसुन से स्किन चमकाने का सही तरीका

Garlic for glowing skin|फोटो सोर्स – Chatgpt
Garlic For Skin: लहसुन केवल खाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी बेहतरीन है।सही तरीके से इसका इस्तेमाल चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो लाने में मदद करता है।ScienceDirect.com पर प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक, लहसुन में मौजूद एलिसिन (Allicin) में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं।यह दाग-धब्बों और पिंपल्स को कम करने में भी कारगर है।अधिकतर लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं जानते और इसलिए फायदा नहीं उठा पाते।जानिए कैसे लहसुन (Lahsun benefits) को अपनी स्किन रूटीन में शामिल कर आप पाएं चमकती और हेल्दी त्वचा।
लहसुन शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसमें मौजूद तत्व खून को साफ करते हैं, जिससे शरीर में गंदगी जमा नहीं होती। जब खून साफ रहता है, तो उसका असर सीधे चेहरे पर दिखता है। त्वचा निखरी हुई, हेल्दी और चमकदार नजर आती है। यही वजह है कि कई आयुर्वेदिक नुस्खों में लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है।
आजकल की खराब लाइफस्टाइल और खानपान के कारण पिंपल्स की समस्या आम हो गई है। लहसुन में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंहासों के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से सीमित मात्रा में लहसुन खाने से त्वचा साफ रहती है और दाग-धब्बों की समस्या धीरे-धीरे कम हो सकती है।
लहसुन एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो त्वचा की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। इससे स्किन की एजिंग प्रोसेस धीमी होती है। झुर्रियां देर से आती हैं और त्वचा लंबे समय तक जवां दिखती है। यही कारण है कि लहसुन को नेचुरल एंटी-एजिंग फूड भी कहा जाता है।
अगर आपकी त्वचा जल्दी लाल हो जाती है या जलन की समस्या रहती है, तो लहसुन इसमें भी मददगार हो सकता है। इसके सूजन-रोधी गुण त्वचा को अंदर से शांत करने में सहायक होते हैं। हालांकि, इसका असर धीरे-धीरे दिखता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है।
सबसे आसान तरीका है रोज सुबह खाली पेट एक या दो कच्ची लहसुन की कलियां चबाना और उसके बाद एक गिलास गुनगुना पानी पी लेना। अगर कच्चा लहसुन चबाना मुश्किल लगे, तो आप इसे हल्का सा कूटकर पानी के साथ निगल सकते हैं। ध्यान रखें, ज्यादा मात्रा में लहसुन खाने से पेट में जलन या गैस हो सकती है। अगर आपको एलर्जी या कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
