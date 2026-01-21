Garlic For Skin: 90% लोग नहीं जानते! लहसुन से स्किन चमकाने का सही तरीका

Garlic For Skin: लहसुन केवल खाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी बेहतरीन है।सही तरीके से इसका इस्तेमाल चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो लाने में मदद करता है।ScienceDirect.com पर प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक, लहसुन में मौजूद एलिसिन (Allicin) में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं।यह दाग-धब्बों और पिंपल्स को कम करने में भी कारगर है।अधिकतर लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं जानते और इसलिए फायदा नहीं उठा पाते।जानिए कैसे लहसुन (Lahsun benefits) को अपनी स्किन रूटीन में शामिल कर आप पाएं चमकती और हेल्दी त्वचा।