20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Garlic For High BP: ब्लड़ प्रेशर से डरने की जरूरत नहीं! शोध ने बताया सही तरीके से खाएं तो दवा की जरूरत नहीं

Garlic For High BP: ​क्या लहसुन सच में हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है? जानिए शोध के अनुसार लहसुन के सेवन का सही वैज्ञानिक तरीका और इसके कौन- कौन से फायदे हो सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 20, 2026

Garlic For High BP, garlic good for high bp, garlic for high blood pressure how to use

Lehsun Benefits For High BP | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

​Garlic For High BP: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और खराब खान-पान की वजह से हाई ब्लड़ प्रेशर और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल अब हर घर की कहानी बन चुके हैं। अक्सर लोग इन बीमारियों के लिए जिंदगी भर दवाइयां लेते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद एक छोटी सी चीज जिसे हम लहसुन कहते हैं, वह दिल की बीमारियों के लिए किसी दवाई से कम नहीं है। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन (Journal of Hypertension) में बताया गया है कि लहसुन का सेवन आपके ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल को सुधारने में वैज्ञानिक रूप से असरदार साबित हो सकता है।

​क्या कहती है यह रिपोर्ट?

​इस रिसर्च में 503 मरीजों पर गहराई से अध्ययन किया गया। जिसमें पाया गया कि रोजाना लहसुन का सेवन करने वालों के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर (ऊपर वाला बीपी) में औसतन 3.62 mmHg की कमी देखी गई। वहीं नीचे वाले बीपी नंबर में भी लगभग 1.40 mmHg का सुधार दर्ज किया गया है। सबसे बड़ा असर कोलेस्ट्रॉल पर दिखा, जहां टोटल कोलेस्ट्रॉल को काफी कम देखा गया है।

​लहसुन क्यों है इतना पावरफुल?

​लहसुन में एलिसिन (Allicin) नाम का एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है। यह न सिर्फ नसों (nerves) को आराम पहुंचाता है, बल्कि बल्ड का फ्लो भी अच्छा करता है। रिसर्च के अनुसार, चाहे आपको पहले से बीपी की समस्या हो या न हो, लहसुन दोनों ही स्थितियों में फायदेमंद साबित हो सकता है। यह एंटी-प्लेटलेट की तरह काम करता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज का खतरा कम हो सकता है।

​कैसे करें सेवन कि मिले पूरा फायदा?

​सिर्फ लहसुन खाना काफी नहीं है, इसका सही तरीका जानना भी उतना ही जरूरी है:

  • लहसुन को काटकर या कूटकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे एलिसिन पूरी तरह एक्टिव हो जाता है।
  • ​सुबह खाली पेट एक या दो लहसुन की कलियां गुनगुने पानी के साथ लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जा सकता है।
  • रिसर्च बताती है कि इसका फायदा रातों-रात नहीं मिलता, बल्कि इसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना पड़ता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Benefits Of Eating Garlic: हार्ट अटैक का खतरा होगा कम! रोज सुबह इस तरीके से खाएं लहसुन, शरीर में नहीं रहेगी गंदगी
लाइफस्टाइल
benefits of eating garlic daily, benefits of eating garlic raw everday, How to use garlic as herbal medicine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

20 Jan 2026 03:55 pm

Hindi News / Lifestyle News / Garlic For High BP: ब्लड़ प्रेशर से डरने की जरूरत नहीं! शोध ने बताया सही तरीके से खाएं तो दवा की जरूरत नहीं

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Healthy Brain Tips: 90 पार, फिर भी दिमाग कंप्यूटर जैसी रफ्तार में, जानिए Warren Buffett का माइंड-फिटनेस फॉर्मूला

habits for sharp memory, brain fitness at old age, mind workout tips, cognitive fitness routine,
लाइफस्टाइल

High Skin Problem: हाई ब्लड शुगर से पिंपल्स, इंफेक्शन और खुजली क्यों बढ़ती है?

Diabetic Skin Care, Diabetes Skin Care Tips, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के आसान उपाय,
लाइफस्टाइल

तिरंगा, अशोक चक्र और कमल के फूलों वाले ये डिजाइन आपके हाथों में लगा देंगे चार चांद

Nail art, nail art designs, Republic Day 2026 Nail Art Ideas
लाइफस्टाइल

Millets Khane Ke Fayde: डाइट में शामिल करें बाजरे की रोटी, Uric Acid और शरीर की सूजन दोनों हो सकती हैं कम

Millets Khane Ke Fayde, Bajra Roti Benefits, Uric Acid Control Diet,
लाइफस्टाइल

बुढ़ापा कोसों दूर, फिटनेस भरपूर, 73 साल के इस शख्स ने बताया कैसे रखें खुद को उम्र भर फिट

fitness tips for daily routine, fitness tips for men, fitness tips in hindi, 73 साल के बुजुर्ग की फिटनेस
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.