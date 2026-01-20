Garlic For High BP: ब्लड़ प्रेशर से डरने की जरूरत नहीं! शोध ने बताया सही तरीके से खाएं तो दवा की जरूरत नहीं

​Garlic For High BP: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और खराब खान-पान की वजह से हाई ब्लड़ प्रेशर और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल अब हर घर की कहानी बन चुके हैं। अक्सर लोग इन बीमारियों के लिए जिंदगी भर दवाइयां लेते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद एक छोटी सी चीज जिसे हम लहसुन कहते हैं, वह दिल की बीमारियों के लिए किसी दवाई से कम नहीं है। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन (Journal of Hypertension) में बताया गया है कि लहसुन का सेवन आपके ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल को सुधारने में वैज्ञानिक रूप से असरदार साबित हो सकता है।