Garlic For Fatty Liver: फैटी लिवर के लिए वरदान है लहसुन, जानिए इस्तेमाल करने का सही वैज्ञानिक तरीका

Garlic For Fatty Liver: आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी, बाहर का तला-भुना खाना और एक्सरसाइज की कमी ने हममें से कई लोगों को 'फैटी लिवर'(NAFLD) का मरीज बना दिया है। जब डॉक्टर कहते हैं कि लिवर पर चर्बी जम गई है, तो अक्सर लोग डर जाते हैं। लेकिन दुनिया की फेमस साइंस वेबसाइट साइंस डायरेक्ट (ScienceDirect) में छपी एक नई रिपोर्ट ने एक बहुत ही आसान समाधान बताया है, वो है लहसुन (Garlic)। वही लहसुन जो आपके किचन में तड़के के काम आता है, अब साइंस ने भी मान लिया है कि वह लिवर की बीमारी में किसी दवा से कम नहीं है।
वैज्ञानिकों ने पाया है कि लहसुन में 'एलिसिन'(Allicin) नाम का एक एलिमेंट होता है। ये एलिमेंट शरीर के अंदर जाकर लिवर की सूजन से लड़ता है और वहां जमी एक्स्ट्रा चर्बी को पिघलाने में मदद कर सकता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
