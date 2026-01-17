Garlic For Fatty Liver: फैटी लिवर के लिए वरदान है लहसुन, जानिए इस्तेमाल करने का सही वैज्ञानिक तरीका

Garlic For Fatty Liver: आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी, बाहर का तला-भुना खाना और एक्सरसाइज की कमी ने हममें से कई लोगों को 'फैटी लिवर'(NAFLD) का मरीज बना दिया है। जब डॉक्टर कहते हैं कि लिवर पर चर्बी जम गई है, तो अक्सर लोग डर जाते हैं। लेकिन दुनिया की फेमस साइंस वेबसाइट साइंस डायरेक्ट (ScienceDirect) में छपी एक नई रिपोर्ट ने एक बहुत ही आसान समाधान बताया है, वो है लहसुन (Garlic)। वही लहसुन जो आपके किचन में तड़के के काम आता है, अब साइंस ने भी मान लिया है कि वह लिवर की बीमारी में किसी दवा से कम नहीं है।