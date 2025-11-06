Garlic Cultivation : लहसुन की खेती से हो सकती है बंपर कमाई, बस किसान आजमाए ये 5 वैज्ञानिक ट्रिक

एग्रीफाउंड सफेद जी-41, यह किस्म 160 से 165 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर औसत उपज 125 से 130 क्विंटल तक होती है। यमुना सफेद 2 जी-50, इसकी खेती से 130 से 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार होती है। जी 2820 किस्म की गांठें बड़ी होती हैं। इसकी खेती से प्रति हेक्टेयर 175 से 200 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। यमुना सफेद-3 जी-282 किस्म प्रति हेक्टेयर 150-175 क्विंटल तक उपज प्राप्त कर सकते हैं।