Rajasthan : ‘ड्रैगन फ्रूट से कमाई होगी दोगुनी…’, राजस्थान के झुंझुनूं जिले का किसान बना मिसाल, जानिए बहुत कुछ

Rajasthan : मरुधरा की भूमि में अब नई उम्मीदें अंकुरित हो रही हैं। देलसर खुर्द गांव के प्रगतिशील किसान धर्मवीर खींचड़ ने नवाचार कर खेतों में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। दो वर्ष पूर्व उन्होंने 125 पौधे लगाए। अब पौधे फल देने लगे हैं। राज्य के शुष्क वातावरण में यह प्रयोग कृषि नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खेती में ड्रिप इरिगेशन पद्धति अपनाई गई। जिससे पानी की बचत के साथ पौधों को आवश्यक नमी मिलती रहती है। एक पोल के सहारे चार पौधे लगाए जा सकते हैं और 15 से 20 दिन में फल पक कर तैयार हो जाता है।