राजस्थान के दवा बाजार में शुरू हुआ नया खेल, पुरानी MRP काट नई चिपका रहे निर्माता, मरीज मायूस

पत्रिका को मिले सबूतों के अनुसार कुछ कंपनियों ने इस नियम का गलत फायदा उठाया। उन्होंने पहले 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी, फिर उस पर जीएसटी की गणना इस तरह की कि कीमत घटने के बजाय और बढ़ गई। पत्रिका के पास दवा बाजार से लिए ऐसे कुछ दवा पैकेटों के फोटो मौजूद हैं, जिनमें पुरानी एमआरपी काटकर नई चिपकाई गई है। जिन पर सितम्बर 2025 से पहले की निर्माण तिथि भी अंकित है।