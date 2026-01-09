अमरीका की दादागिरी खत्म होगी, भारत बनेगा अजेय राष्ट्र

स्वामी रामभद्राचार्य ने अमरीका की दादागिरी और वैश्विक राजनीति को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि, 21वीं सदी में हिंदुत्व का वर्चस्व नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और भारत सबसे पहले विकसित राष्ट्र बनेगा। जो अमरीका आज दादागिरी कर रहा है, वह आगे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अजेय राष्ट्र के रूप में उभरेगा और जहां भी हिंदू रहेगा, वह अपने वर्चस्व के साथ खड़ा रहेगा। स्वामी ने यह भी कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत को प्राप्त होगा और यह सब हनुमानजी की कृपा से संभव होगा।