Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर के दामों आ रही गिरावट, आलू भी हो रहा सस्ता

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में तेज सर्दी के साथ ही स​ब्जियां सस्ती होने लगी हैं। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम नीचे आते दिखाई दिए। टमाटर के अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, लॉकी, नींबू, गाजर, मूली, कद्दू और टिंडे के दाम नीचे रहे।

image

Murari

Jan 09, 2026

- मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के दामों में गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में तेज सर्दी के साथ ही स​ब्जियां सस्ती होने लगी हैं। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम नीचे आते दिखाई दिए। टमाटर के अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, लॉकी, नींबू, गाजर, मूली, कद्दू और टिंडे के दाम नीचे रहे। आज थोक मंडी में बारीक हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली और करेला ही महंगा बिका। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के भाव स्थिर रहे। आज थोक मंडी में आलू 2 से 7 रुपए के बीच बिका तो प्याज भी 8 से 20 रुपए के बीच बिकी। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 32 से 33 रुपए

टमाटर देसी 20 से 25 रुपए

मटर 20 से 23 रुपए

मिर्ची 28 से 37 रुपए

बारीक मिर्च 54 से के 55 रुपए

फूल गोभी 6 से 8 रुपए

पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए

करेला 45 से 48 रुपए

शिमला मिर्च 20 से 23 रुपए

नींबू 22 से 24 रुपए

लोकी 13 से 14 रुपए

भिंडी 50 से 58 रुपए

अदरक 53 रुपए 54

ग्वार फली 95 से 100 रुपए

बैंगन 10 से 20 रुपए

कद्दू 8 से 9 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 24 से 25 रुपए

टिंडा 12 से 14 रुपए

गाजर 10 से 14 रुपए

मूली 7 से 8 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

----------------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 4 से 7 रुपए

आलू पुराना 2 से 6 रुपए

प्याज 8 से 20 रुपए

लहसुन 40 से 120 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

Published on:

09 Jan 2026 10:24 am

