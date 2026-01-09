Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर के दामों आ रही गिरावट, आलू भी हो रहा सस्ता

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में तेज सर्दी के साथ ही स​ब्जियां सस्ती होने लगी हैं। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम नीचे आते दिखाई दिए। टमाटर के अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, लॉकी, नींबू, गाजर, मूली, कद्दू और टिंडे के दाम नीचे रहे। आज थोक मंडी में बारीक हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली और करेला ही महंगा बिका। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के भाव स्थिर रहे। आज थोक मंडी में आलू 2 से 7 रुपए के बीच बिका तो प्याज भी 8 से 20 रुपए के बीच बिकी। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।