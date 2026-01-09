जयपुर में अवैध निर्माण पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, जौहरी बाजार और रामगंज बाजार में अवैध निर्माण सील

जयपुर। जयपुर शहर में अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम का सख्त अभियान जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को किशनपोल जोन में बड़ी सीलिंग कार्रवाई की गई। नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर जोन उपायुक्त विजेंद्र कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई।
नगर निगम की टीम ने जौहरी बाजार स्थित मकान संख्या 1980, ठाकुर पचेवर का रास्ता को नियम विरुद्ध निर्माण और अनधिकृत उपयोग के चलते सील किया। वहीं, रामगंज बाजार में दुकान नंबर 79 व 80 के ऊपर किए गए अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों पर भी सीलिंग की गई।
जोन उपायुक्त विजेंद्र कुमार ने बताया कि संबंधित भवन स्वामियों और दुकानदारों को पहले ही नियमानुसार नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन तय समय में नियमों की पालना नहीं की गई। इसके बाद नगर निगम को मजबूरन सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।
कार्रवाई के दौरान निगम का प्रवर्तन दल और संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया को नियमों के अनुसार पूरा किया गया। नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में बिना अनुमति निर्माण, अवैध दुकानें और नियमों की अनदेखी कर चल रहे व्यवसायों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
