Weather Alert: जयपुर. राजस्थान में सर्दी का असर लगातार तेज बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रह सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। कुछ इलाकों में शीत लहर का असर भी देखा जा सकता है। घने कोहरे के कारण राजस्थान के अधिकांश जिलों में एक से आठवीं कक्षा के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।