Weather Alert: जयपुर. राजस्थान में सर्दी का असर लगातार तेज बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रह सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। कुछ इलाकों में शीत लहर का असर भी देखा जा सकता है। घने कोहरे के कारण राजस्थान के अधिकांश जिलों में एक से आठवीं कक्षा के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।
खैरथल-तिजारा जिले के सोडावास क्षेत्र में आज सुबह अचानक ओलावृष्टि हुई, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं अलवर शहर में सुबह मावठ पड़ने से ठंड और ठिठुरन बढ़ गई, जनजीवन प्रभावित रहा।
अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल–तिजारा, कोटपूतली–बहरोड़, सवाई माधोपुर और सीकर जिलों में घना कोहरा रहने की चेतावनी है। चूरू, डीडवाना–कुचामन, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भी कोहरे के साथ शीत लहर का असर रह सकता है।
|जिला
|अलवर
|भरतपुर
|दौसा
|डीग
|धौलपुर
|झुंझुनूं
|करौली
|खैरथल–तिजारा
|कोटपूतली–बहरोड़
|सवाई माधोपुर
|सीकर
|चूरू
|डीडवाना–कुचामन
|हनुमानगढ़
|श्रीगंगानगर
