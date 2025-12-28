झुंझुनूं जिले में गरजा वन विभाग का पीला पंजा, 6.6 हेक्टेयर वन भूमि से हटाया अतिक्रमण

फोटो-पत्रिका
झुंझुनूं। उदयपुरवाटी उपखंड के नीमका जोहड़ा एवं छापोली क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने दो दिनों तक लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई शनिवार को देर रात्रि तक जारी रही, जिसमें कुल 6.6 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी धर्मवीर मील के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने दूसरे दिन शनिवार को जेसीबी मशीन की सहायता से देर रात तक अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई गैर मुमकिन जंगल के चार खसरों में की गई।
क्षेत्रीय वन अधिकारी धर्मवीर मील ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर खाई खुदवाकर चारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा, जिससे वन्य जीव आबादी क्षेत्र में प्रवेश न करें। साथ ही मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व से सटे मुख्य सड़क मार्गों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि राहगीरों को जंगल एवं वन्य जीवों की जानकारी मिल सके और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में क्षेत्रीय वन अधिकारी धर्मवीर मील, वनपाल शाहरुख खान, सहायक वनपाल योगेश चौधरी, राजकुमार, वन रक्षक मनोज खरवास, सुरेश कौर, पूनम कंवर, अमर सिंह, टेक्नीशियन महावीर सहित अन्य वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
'उच्च अधिकारियों के निर्देशन में नीमका जोहड़ा व छापोली क्षेत्र में 6.6 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमणियों के कब्जे से मुक्त कराया गया है। अतिक्रमण एवं अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।' -धर्मवीर मील, क्षेत्रीय वन अधिकारी, उदयपुरवाटी
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग