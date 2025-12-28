झुंझुनूं जिले में गरजा वन विभाग का पीला पंजा, 6.6 हेक्टेयर वन भूमि से हटाया अतिक्रमण

झुंझुनूं। उदयपुरवाटी उपखंड के नीमका जोहड़ा एवं छापोली क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने दो दिनों तक लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई शनिवार को देर रात्रि तक जारी रही, जिसमें कुल 6.6 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी धर्मवीर मील के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने दूसरे दिन शनिवार को जेसीबी मशीन की सहायता से देर रात तक अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई गैर मुमकिन जंगल के चार खसरों में की गई।