28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

झुंझुनूं जिले में गरजा वन विभाग का पीला पंजा, 6.6 हेक्टेयर वन भूमि से हटाया अतिक्रमण

उदयपुरवाटी उपखंड के नीमका जोहड़ा और छापोली क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने दो दिनों तक लगातार कार्रवाई की। जिसके बाद कुल 6.6 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Kamal Mishra

Dec 28, 2025

jhunjhunu jcb action

फोटो-पत्रिका

झुंझुनूं। उदयपुरवाटी उपखंड के नीमका जोहड़ा एवं छापोली क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने दो दिनों तक लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई शनिवार को देर रात्रि तक जारी रही, जिसमें कुल 6.6 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी धर्मवीर मील के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने दूसरे दिन शनिवार को जेसीबी मशीन की सहायता से देर रात तक अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई गैर मुमकिन जंगल के चार खसरों में की गई।

क्षेत्रीय वन अधिकारी धर्मवीर मील ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर खाई खुदवाकर चारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा, जिससे वन्य जीव आबादी क्षेत्र में प्रवेश न करें। साथ ही मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व से सटे मुख्य सड़क मार्गों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि राहगीरों को जंगल एवं वन्य जीवों की जानकारी मिल सके और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।

कार्रवाई में ये लोग रहे शामिल

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में क्षेत्रीय वन अधिकारी धर्मवीर मील, वनपाल शाहरुख खान, सहायक वनपाल योगेश चौधरी, राजकुमार, वन रक्षक मनोज खरवास, सुरेश कौर, पूनम कंवर, अमर सिंह, टेक्नीशियन महावीर सहित अन्य वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

इनका कहना है-

'उच्च अधिकारियों के निर्देशन में नीमका जोहड़ा व छापोली क्षेत्र में 6.6 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमणियों के कब्जे से मुक्त कराया गया है। अतिक्रमण एवं अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।' -धर्मवीर मील, क्षेत्रीय वन अधिकारी, उदयपुरवाटी

ये भी पढ़ें

Road Project: सिरोही और जालोर में सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, 301 करोड़ रुपए से बनेंगी इतनी सड़कें
सिरोही
New Road, New Road in Sirohi, New Road in Jalore, Jalore New Road, Sirohi New Road, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Sirohi News, Jalore News, Rajasthan News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 08:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं जिले में गरजा वन विभाग का पीला पंजा, 6.6 हेक्टेयर वन भूमि से हटाया अतिक्रमण

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sarpanch Neeru Yadav : दिल्ली में ‘सरपंच शक्ति’ कार्यक्रम में शामिल हुई ‘हॉकी वाली सरपंच’, आखिर नीरू यादव को कैसे मिला ये नाम?

Hockey Wali Sarpanch participated in Sarpanch Shakti program in Delhi How did Neeru Yadav get this name Rajasthan Jhunjhunu
झुंझुनू

झुंझनूं जिले में बदली ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर: 2,383 किमी सड़कों का बिछा जाल, 587 करोड़ का निवेश

Jhunjhunu Road news
झुंझुनू

Success Story: जो लड़की कभी घर में चलाती थी मिट्टी की ट्रेन…अब सच में दौड़ाएगी भारतीय रेल, झुंझुनूं की बेटी बनी लोको पायलट

Pooja saini loco pilot
झुंझुनू

झुंझुनूं में गैंगवार की साजिश नाकाम, छह बदमाश हथियारों सहित गिरफ्तार, दो वाहन जब्त

झुंझुनू

Jhunjhunu: 538 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर 8 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 26.90 लाख रुपए ठगे

डिजिटल अरेस्ट
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.