28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Road Project: सिरोही और जालोर में सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, 301 करोड़ रुपए से बनेंगी इतनी सड़कें

जालोर-सिरोही लोकसभा क्षेत्र में संपर्क सड़कों के निर्माण को लेकर बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षेत्र के लिए 301 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Dec 28, 2025

New Road, New Road in Sirohi, New Road in Jalore, Jalore New Road, Sirohi New Road, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Sirohi News, Jalore News, Rajasthan News

प्रतीकात्मक तस्वीर

जालोर। जालोर-सिरोही लोकसभा क्षेत्र में संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 301 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने इसे क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

ग्रामीण संपर्क होगा मजबूत

सांसद चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत यह राशि जालोर-सिरोही लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क को मजबूत करेगी। उन्होंने इस बड़ी योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सांसद लुम्बाराम चौधरी की अनुशंसा पर जालोर-सिरोही संसदीय क्षेत्र में कुल 177 सड़क मार्ग स्वीकृत किए गए हैं। इनमें जालोर जिले में 117 सड़क मार्ग शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 284 किलोमीटर है। इन सड़कों के निर्माण के लिए 171.27 करोड़ रुपए की बजट राशि स्वीकृत की गई है।

सिरोही जिले में 60 सड़क मार्ग स्वीकृत

इसी प्रकार, सिरोही जिले में 60 सड़क मार्ग स्वीकृत हुए हैं, जिनकी कुल लंबाई 146.60 किलोमीटर है। इन सड़कों के निर्माण के लिए 129.73 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत ऐसी असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों, जिनकी आबादी 250 तक है, को सभी मौसमों में आसपास की मुख्य सुविधाओं और सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और गरीबी उन्मूलन है।

ये भी पढ़ें

Ajmer News: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु को जान से मारने की धमकी, केस दर्ज
अजमेर
MDS University Vice Chancellor, Death threat, death threat to Vice Chancellor, Ajmer News, Rajasthan News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 05:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Road Project: सिरोही और जालोर में सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, 301 करोड़ रुपए से बनेंगी इतनी सड़कें

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sirohi: बीच में आ रही थी नदी, मुश्किलों से बच्चे पहुंच रहे थे स्कूल, फिर ग्रामीणों ने किया ऐसा काम, हो रही तारीफ

sirohi news
सिरोही

Sirohi Murder: पहले साथ में पी शराब, फिर ‘गाली’ देने से भड़का दोस्त, लाठी के एक वार से की हत्या, गिरफ्तार

Sirohi Murder
सिरोही

Indian Railways: रेल नेटवर्क से जुड़ेगा राजस्थान का सिरोही, जालोर तक बिछेगी नई लाइन; अगले साल शुरू होगा काम

Jalore-Sirohi new rail line
सिरोही

Sirohi News: सिरोही में रेलवे जंक्शन-रूट प्रस्तावित, ग्रामीणों ने निकाली धन्यवाद रैली, सैकड़ों लोग हुए शामिल

Railway Junction Route, Railway Junction Route in Sirohi, Railway Junction Route in Swarupganj, Railway Junction Route in Rajasthan, Sirohi News, Rajasthan News
सिरोही

Rajasthan Accident: खाई की तरफ बनी सुरक्षा दीवार से टकराकर पलटी पर्यटकों से भरी बस, 17 घायल, मची चीख-पुकार

Bus overturned, Bus overturned in Mount Abu, Bus overturned in Rajasthan, Mount Abu bus accident, Rajasthan bus accident, Sirohi news, Rajasthan news
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.