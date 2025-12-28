Road Project: सिरोही और जालोर में सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, 301 करोड़ रुपए से बनेंगी इतनी सड़कें

प्रतीकात्मक तस्वीर
जालोर। जालोर-सिरोही लोकसभा क्षेत्र में संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 301 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने इसे क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
सांसद चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत यह राशि जालोर-सिरोही लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क को मजबूत करेगी। उन्होंने इस बड़ी योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सांसद लुम्बाराम चौधरी की अनुशंसा पर जालोर-सिरोही संसदीय क्षेत्र में कुल 177 सड़क मार्ग स्वीकृत किए गए हैं। इनमें जालोर जिले में 117 सड़क मार्ग शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 284 किलोमीटर है। इन सड़कों के निर्माण के लिए 171.27 करोड़ रुपए की बजट राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार, सिरोही जिले में 60 सड़क मार्ग स्वीकृत हुए हैं, जिनकी कुल लंबाई 146.60 किलोमीटर है। इन सड़कों के निर्माण के लिए 129.73 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत ऐसी असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों, जिनकी आबादी 250 तक है, को सभी मौसमों में आसपास की मुख्य सुविधाओं और सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और गरीबी उन्मूलन है।
