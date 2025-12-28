Road Project: सिरोही और जालोर में सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, 301 करोड़ रुपए से बनेंगी इतनी सड़कें

इसी प्रकार, सिरोही जिले में 60 सड़क मार्ग स्वीकृत हुए हैं, जिनकी कुल लंबाई 146.60 किलोमीटर है। इन सड़कों के निर्माण के लिए 129.73 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत ऐसी असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों, जिनकी आबादी 250 तक है, को सभी मौसमों में आसपास की मुख्य सुविधाओं और सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और गरीबी उन्मूलन है।