Ajmer News: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु को जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

इससे नाराज होकर फोन करने वाले ने कुलगुरु के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जब कुलगुरु अग्रवाल ने उसके आगे आने वाले फोन कॉल रिसीव नहीं किए, तो आरोपी ने मोबाइल पर भेजे गए संदेश में भी धमकी को दोहराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सिविल लाइंस थाना पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, धमकी देने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है।