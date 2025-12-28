28 दिसंबर 2025,

अजमेर

Ajmer News: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु को जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सिविल लाइंस थाना में केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।

अजमेर

image

Rakesh Mishra

Dec 28, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

अजमेर। राजस्थान के अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सिविल लाइंस थाना में मामला दर्ज कराया गया है।

विश्वविद्यालय प्रबंधन ने दी शिकायत

पुलिस सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से दी गई शिकायत में बताया गया है कि निवाई स्थित विश्वविद्यालय से संबद्ध अविनाश महाविद्यालय की ओर से जयपुर के सांगानेर निवासी दातार सिंह ने कुलगुरु को फोन किया था। फोन पर उसने किसी कार्य को लेकर बात की, जिस पर कुलगुरु ने नियमों के तहत ही कार्य करने की बात कही।

यह वीडियो भी देखें

आरोपी की तलाश जारी

इससे नाराज होकर फोन करने वाले ने कुलगुरु के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जब कुलगुरु अग्रवाल ने उसके आगे आने वाले फोन कॉल रिसीव नहीं किए, तो आरोपी ने मोबाइल पर भेजे गए संदेश में भी धमकी को दोहराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सिविल लाइंस थाना पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, धमकी देने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है।

