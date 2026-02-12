सोने-चांदी के भाव ने बढ़ाया आयुर्वेदिक इलाज का बोझ, महंगी हुई आयुर्वेद की दवाएं

सोने और चांदी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी का असर कई आयुर्वेदिक दवाओं पर पड़ा है। जिसमें स्वर्ण भस्म, बृहत वात चिंतामणि रस (लकवा व दिमाग संबंधी बीमारियों के लिए), रसराज (शारीरिक दुर्बलता) जैसी दवाओं के दाम 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। वहीं सिद्ध मकर ध्वज के दाम तो 150 से 200 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। यह दवा शरीर में कायाकल्प, ऊर्जा, प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है।