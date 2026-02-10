10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

Gold-Silver Price Drop: खरीदने का सबसे सही समय! कीमतों में आई भारी गिरावट, देखें आज के ताजा भाव…

Jaipur Gold-Silver Price Today: एमसीएक्स (MCX) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सोने और चांदी दोनों के भाव लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं, जिससे खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Feb 10, 2026

Silver price, gold price, silver becomes cheaper, gold becomes cheaper, silver price in Rajasthan, silver becomes cheaper in Rajasthan, gold price in Rajasthan, gold becomes cheaper in Rajasthan, चांदी की कीमत, सोने की कीमत, चांदी सस्ती हुई, सोना सस्ता हुआ, राजस्थान में चांदी की कीमत, राजस्थान में चांदी सस्ती, राजस्थान में सोने की कीमत, राजस्थान में सोना सस्ता

फाइल फोटो- पत्रिका

Jaipur Sarafa Market Gold-Silver Rates: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। जयपुर सहित देशभर के बाजारों में आज कीमती धातुओं की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स (MCX) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सोने और चांदी दोनों के भाव लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं, जिससे खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं।

सोना हुआ सस्ता: ₹1000 तक की गिरावट

आज जयपुर के बाजारों में सोना खरीदने वालों की भीड़ बढ़ सकती है। एमसीएक्स पर आई गिरावट के बाद Gold (LTP) अब ₹1,57,149 पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें ₹917 की कमी आई है। वहीं, Gold Guinea में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, यह ₹1,060 टूटकर ₹1,28,550 के स्तर पर आ गया है। इसके अलावा Gold Ten के भाव भी ₹1,031 की गिरावट के साथ ₹1,58,540 पर पहुंच गए हैं।

चांदी में भारी क्रैश: ₹4600 से ज्यादा की बचत

चांदी के भाव में आज गिरावट दर्ज की गई है, जो निवेशकों के लिए बड़ा मौका है। Silver (LTP) आज ₹4,576 सस्ती होकर ₹2,58,044 के स्तर पर आ गई है। अगर बात करें Silver Mini की, तो इसमें ₹4,645 की रिकॉर्ड गिरावट रही। वहीं Silver Micro भी ₹4,665 की भारी कमी के साथ ₹2,65,708 पर कारोबार कर रहा है।

तांबा बाजार: आज की सुस्ती

इंडस्ट्रियल मेटल यानी तांबे की कीमतों में भी आज नरमी का रुख है। घरेलू बाजार में COPPER ₹6.50 की गिरावट के साथ ₹1,243.15 पर ट्रेड कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई है, जहाँ यह $5.9173 के आसपास बना हुआ है।

कृपया ध्यान दें कि ये भाव एमसीएक्स (MCX) के लाइव आंकड़ों पर आधारित हैं। जयपुर के स्थानीय सराफा बाजार में जेवरात खरीदते समय आपको मेकिंग चार्जेस और जीएसटी (GST) अलग से देना होगा। खरीदारी से पहले अपने ज्वेलर्स से सटीक रेट जरूर कन्फर्म कर लें।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Feb 2026 11:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Gold-Silver Price Drop: खरीदने का सबसे सही समय! कीमतों में आई भारी गिरावट, देखें आज के ताजा भाव…

