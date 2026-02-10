Gold-Silver Price Drop: खरीदने का सबसे सही समय! कीमतों में आई भारी गिरावट, देखें आज के ताजा भाव…

Jaipur Sarafa Market Gold-Silver Rates: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। जयपुर सहित देशभर के बाजारों में आज कीमती धातुओं की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स (MCX) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सोने और चांदी दोनों के भाव लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं, जिससे खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं।