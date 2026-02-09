Rajasthan Crime: पत्नी को बर्बरता पूर्वक मार डाला और जंगल में फेंक दिया शव, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

पुलिस ने बरामदशुदा माल पर 8 आर्टिकल लगवाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अभियोजन की ओर से उप निदेशक राजश्री व्यास और अपर लोक अभियोजक दिनेश खंडेलवाल के तर्कों से सहमति जताते हुए न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार ने सकुरा को अपनी पत्नी मनकी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।