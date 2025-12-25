झुंझुनूं में गैंगवार की साजिश नाकाम, छह बदमाश हथियारों सहित गिरफ्तार, दो वाहन जब्त

डिटेन किए गए बदमाशों ने बताया कि वे खेतड़ी कोर्ट में पेशी के बाद अपने पुराने विरोधियों से बदला लेने के लिए हथियारों के साथ घूम रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके साथ गोठड़ी निवासी वीरेंद्र, टहला निवासी विक्रम सिंह और संजय गनमैन भी थे, जिनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने लूजोता (हरियाणा) निवासी हनुमान प्रसाद उर्फ गब्बर, पहाड़ी निवासी देवीलाल व जीतेंद्र, गोठड़ी निवासी महेश कुमार व दीपक स्वामी तथा टहला निवासी राजेश कुमार को गिरफ्तार कर संगठित अपराध सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।