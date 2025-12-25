25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

झुंझुनू

झुंझुनूं में गैंगवार की साजिश नाकाम, छह बदमाश हथियारों सहित गिरफ्तार, दो वाहन जब्त

खेतड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगवार की योजना बना रहे दो हिस्ट्रीशीटर सहित छह बदमाशों को अवैध हथियारों और जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है।

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Dec 25, 2025

फोटो पत्रिका

झुंझुनूं। खेतड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगवार की योजना बना रहे दो हिस्ट्रीशीटर सहित छह बदमाशों को अवैध हथियारों और जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो हरियाणा नंबर की गाड़ियां, एक अवैध 12 बोर डबल बैरल बंदूक और जिंदा कारतूस जब्त किए हैं।

थानाधिकारी मोहनलाल ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत व फूलचंद मीणा के मार्गदर्शन और पुलिस उपाधीक्षक राम खिलाड़ी मीणा के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाणा नंबर की दो गाड़ियों में 8-10 बदमाश हथियारों के साथ खेतड़ी कस्बे में घूम रहे हैं और गैंगवार की फिराक में हैं।

गाड़ियों से बरामद हुए हथियार

सूचना पर पुलिस टीम ने बस स्टैंड से पहले घेराबंदी की, जहां संदिग्ध वाहन खड़े मिले। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे, लेकिन टीम ने छह लोगों को डिटेन कर लिया। तलाशी के दौरान एक एसयूवी वाहन से एक अवैध 12 बोर डबल बैरल गन और 12 बोर के आठ जिंदा कारतूस बरामद हुए, जबकि दूसरी गाड़ी से सात जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में आरोपियों के पास हथियारों का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया।

कई मामले दर्ज, पूछताछ जारी

डिटेन किए गए बदमाशों ने बताया कि वे खेतड़ी कोर्ट में पेशी के बाद अपने पुराने विरोधियों से बदला लेने के लिए हथियारों के साथ घूम रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके साथ गोठड़ी निवासी वीरेंद्र, टहला निवासी विक्रम सिंह और संजय गनमैन भी थे, जिनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने लूजोता (हरियाणा) निवासी हनुमान प्रसाद उर्फ गब्बर, पहाड़ी निवासी देवीलाल व जीतेंद्र, गोठड़ी निवासी महेश कुमार व दीपक स्वामी तथा टहला निवासी राजेश कुमार को गिरफ्तार कर संगठित अपराध सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।

इस कार्रवाई में थानाधिकारी मोहनलाल के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक विनोद कुमार, धूड सिंह, शशिकांत, हेड कांस्टेबल बनवारी लाल तथा कांस्टेबल सरदार मल, गौतम, महेश कुमार, अनिल कुमार, ओमप्रकाश, नृपेन्द्र और राम अवतार शामिल रहे।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं में गैंगवार की साजिश नाकाम, छह बदमाश हथियारों सहित गिरफ्तार, दो वाहन जब्त

