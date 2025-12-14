Jhunjhunu Gang War : बेशकीमती जमीन थी झुंझुनूं गैंगवार की असली वजह, क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस

हमले में रविंद्र कटेवा बच गया। लेकिन उसके साथी सुनील सुंडा को गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में सीकर के एसके अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमलावरों का मकसद आरके-0056 ग्रुप के सरगना रविंद्र कटेवा को ठिकाने लगाना था। फायरिंग के बाद घटनास्थल से भाग रहे बदमाशों में शामिल हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी को करीब दो किमी दूर एक खेत में रविंद्र कटेवा गैंग के सदस्यों ने घेर लिया। वहां हुई झड़प में गोलू स्वामी को गोली मार दी गई। गोली दाहिनी कनपटी से प्रवेश कर बाईं ओर से निकल गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।