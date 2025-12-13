शेखावाटी में गैंगवार की आग: फायरिंग, अपहरण और हत्या की वारदातें बढ़ी, ये रही हिस्ट्रीशीटरों की क्राइम कुंडली

हिस्ट्रीशीटर रविंद्र कटेवा पिछले कई महीने से जमानत पर चल रहा है। रविंद्र पर उसकी विरोधी गैंग ने फायरिंग की है या कोई आपसी विवाद है, यह अभी पता नहीं चला है। ग्रामीणों ने कटेवा और सुनील सुंडा पर फायरिंग करने वाले बदमाश पिंटू पुत्र रामलाल मेघवाल निवासी भींचरी, सीकर और राजू सिंह पुत्र अंशु सिंह निवासी अठवास, सीकर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। जबकि तीसरे बदमाश हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी का शव पुलिस को खेत में कुछ दूरी पर मिला था।