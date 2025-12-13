13 दिसंबर 2025,

भीलवाड़ा

Rajasthan: कुत्तों ने ऐसा नोचा कि 2 टुकड़ों में बंटा नवजात का शव, देखने वालों का दहल उठा कलेजा

भीलवाड़ा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक नवजात शिशु को अज्ञात महिला ने सुनसान स्थान पर फेंक दिया, जहां आवारा कुत्तों ने उसे नोचकर मार डाला। शव क्षत-विक्षत हालत में मिला।

Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Dec 13, 2025

Bhilwara News

आवारा कुत्तों ने नवजात को नोच-नोचकर मार डाला (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)

Bhilwara News: भीलवाड़ा शहर में शुक्रवार को एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक नवजात शिशु का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला, जिसे आवारा कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला। मासूम का शव दो हिस्सों में बंटा हुआ था। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग सिहर उठे और पैरों तले जमीन खिसक गई।

सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि किसी अज्ञात महिला ने नवजात को जन्म देने के बाद सुनसान इलाके में फेंक दिया। असहाय शिशु को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बना लिया। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना भी मुश्किल हो गया। घटना की जानकारी फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया, नवजात के शव को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम कराया गया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शिशु की मौत कुत्तों के हमले से हुई है। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अब पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात को किसने और कब वहां छोड़ा। इसके अलावा क्षेत्र के लोगों और राहगीरों से भी पूछताछ की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही शिशु को फेंकने वाली महिला की पहचान कर ली जाएगी। यह घटना समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करती है। एक ओर जहां मां की ममता को सबसे पवित्र माना जाता है, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं मानवता पर धब्बा बन जाती हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan: कुत्तों ने ऐसा नोचा कि 2 टुकड़ों में बंटा नवजात का शव, देखने वालों का दहल उठा कलेजा

