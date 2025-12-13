Rajasthan: कुत्तों ने ऐसा नोचा कि 2 टुकड़ों में बंटा नवजात का शव, देखने वालों का दहल उठा कलेजा

सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि किसी अज्ञात महिला ने नवजात को जन्म देने के बाद सुनसान इलाके में फेंक दिया। असहाय शिशु को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बना लिया। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना भी मुश्किल हो गया। घटना की जानकारी फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई।