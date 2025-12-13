सरकार के दो साल पूरे: 16 को चलेगा स्वच्छता अभियान, विभागों में हलचल तेज

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में 16 दिसंबर को सुबह 10 से 11 बजे तक अधिकारी और कर्मचारी अनिवार्य रूप से कार्यालय परिसर की सफाई करेंगे। शिक्षा अधिकारियों का मानना है कि यह कदम न केवल सरकारी कार्यालयों की स्वच्छता सुधारने का प्रयास है, बल्कि इसे सरकार के दो साल के कार्यकाल की छवि संवारने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है।