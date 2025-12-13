सरकार के दो साल पूरे: 16 को चलेगा स्वच्छता अभियान, विभागों में हलचल तेज

A cleanliness drive will be conducted on the 16th.
राजस्थान सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में 11 से 25 दिसंबर तक प्रस्तावित आयोजनों को राजनीतिक हल्कों में खासा महत्व दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 16 दिसंबर को राज्य के सभी शिक्षा विभागों में एक घंटे का विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि सरकार अभियान को अपने दो साल के कामकाज की उपलब्धियों से जोड़कर जनता के बीच सकारात्मक संदेश देना चाहती है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में 16 दिसंबर को सुबह 10 से 11 बजे तक अधिकारी और कर्मचारी अनिवार्य रूप से कार्यालय परिसर की सफाई करेंगे। शिक्षा अधिकारियों का मानना है कि यह कदम न केवल सरकारी कार्यालयों की स्वच्छता सुधारने का प्रयास है, बल्कि इसे सरकार के दो साल के कार्यकाल की छवि संवारने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है।
