जहरीला धुआं बना ग्रामीणों के लिए आफत, तीस फीट ऊंची चिमनी पर चढ़े दो युवक

भीलवाड़ाचित्तौड़गढ़ रोड स्थित गुवारड़ी गांव के पास चल रही टायर बेस्ड ऑयल फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं से त्रस्त ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। फैक्ट्री के बाहर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दो युवक करीब 30 मीटर (150 फीट) ऊंची जलती हुई चिमनी पर चढ़ गए और फैक्ट्री को तत्काल बंद करने की मांग करने लगे। प्रदर्शन से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए। मंगरोप व हमीरगढ़ थाना पुलिस, उपखंड प्रशासन तथा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच समझाइश के बाद दोनों युवकों को नीचे उतारा।