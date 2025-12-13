जहरीला धुआं बना ग्रामीणों के लिए आफत, तीस फीट ऊंची चिमनी पर चढ़े दो युवक

Toxic fumes became a menace for the villagers; two young men climbed a thirty-foot-tall chimney.
भीलवाड़ाचित्तौड़गढ़ रोड स्थित गुवारड़ी गांव के पास चल रही टायर बेस्ड ऑयल फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं से त्रस्त ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। फैक्ट्री के बाहर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दो युवक करीब 30 मीटर (150 फीट) ऊंची जलती हुई चिमनी पर चढ़ गए और फैक्ट्री को तत्काल बंद करने की मांग करने लगे। प्रदर्शन से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए। मंगरोप व हमीरगढ़ थाना पुलिस, उपखंड प्रशासन तथा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच समझाइश के बाद दोनों युवकों को नीचे उतारा।
स्थिति को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने तत्काल प्रभाव से गुवारडी स्थित क्वालिटी सूटिंग्सप्रा.लि. फैक्ट्री को बंद करने के आदेश दिए। मंडल अधिकारियों ने नोटिस चस्पा करते हुए स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने तक यह उद्योग बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री पर मंडल पहले भी तीन बार ताला जड़वा चुका है, लेकिन बार-बार शुरू होने के बाद ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है।
प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने फैक्ट्री संचालक का पुतला जलाकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा बल्कि सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि स्थायी समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। उधर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल का कहना है कि मौके कि स्थिति को देखते हुए दो अधिकारियों को मौके पर भेजा तथा वही पर नोटिस चस्पा करते हुए उद्योग को बंद कर दिया है।
