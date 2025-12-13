13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

जहरीला धुआं बना ग्रामीणों के लिए आफत, तीस फीट ऊंची चिमनी पर चढ़े दो युवक

- हंगामे के बाद टायर बेस्ड ऑयल फैक्ट्री पर फिर लगा ताला - ग्रामीणों का उग्र विरोध, फैक्ट्री के बाहर जमकर नारेबाजी - प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जांच पूरी होने तक उद्योग किया बंद

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 13, 2025

Toxic fumes became a menace for the villagers; two young men climbed a thirty-foot-tall chimney.

Toxic fumes became a menace for the villagers; two young men climbed a thirty-foot-tall chimney.

भीलवाड़ाचित्तौड़गढ़ रोड स्थित गुवारड़ी गांव के पास चल रही टायर बेस्ड ऑयल फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं से त्रस्त ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। फैक्ट्री के बाहर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दो युवक करीब 30 मीटर (150 फीट) ऊंची जलती हुई चिमनी पर चढ़ गए और फैक्ट्री को तत्काल बंद करने की मांग करने लगे। प्रदर्शन से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए। मंगरोप व हमीरगढ़ थाना पुलिस, उपखंड प्रशासन तथा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच समझाइश के बाद दोनों युवकों को नीचे उतारा।

जांच तक रहेगा उद्योग बंद

स्थिति को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने तत्काल प्रभाव से गुवारडी स्थित क्वालिटी सूटिंग्सप्रा.लि. फैक्ट्री को बंद करने के आदेश दिए। मंडल अधिकारियों ने नोटिस चस्पा करते हुए स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने तक यह उद्योग बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री पर मंडल पहले भी तीन बार ताला जड़वा चुका है, लेकिन बार-बार शुरू होने के बाद ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है।

ग्रामीणों का पुतला दहन, बढ़ी नाराजगी

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने फैक्ट्री संचालक का पुतला जलाकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा बल्कि सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि स्थायी समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। उधर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल का कहना है कि मौके कि स्थिति को देखते हुए दो अधिकारियों को मौके पर भेजा तथा वही पर नोटिस चस्पा करते हुए उद्योग को बंद कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 08:06 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / जहरीला धुआं बना ग्रामीणों के लिए आफत, तीस फीट ऊंची चिमनी पर चढ़े दो युवक

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकार के दो साल पूरे: 16 को चलेगा स्वच्छता अभियान, विभागों में हलचल तेज

A cleanliness drive will be conducted on the 16th.
भीलवाड़ा

पेंशनर्स को बड़ी राहत: जीवन प्रमाण पत्र अब 31 जनवरी तक जमा कर सकेंगे

Big relief for pensioners: Life certificates can now be submitted until January 31st.
भीलवाड़ा

तीसरी बार बदला काउंसलिंग कैलेंडर: अब 26 दिसंबर तक लॉक होंगे ऑप्शन

The counseling calendar has been changed for the third time.
भीलवाड़ा

मुर्गीपालन से आत्मनिर्भरता की राह, किसानों को मिले निशुल्क चूजे

Poultry farming offers a path to self-reliance; farmers receive free chicks.
भीलवाड़ा

गुवारड़ी में टायर जलाकर ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर घमासान

A fierce clash erupted at a factory in Guwardi that was making oil by burning tires.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.