तीसरी बार बदला काउंसलिंग कैलेंडर: अब 26 दिसंबर तक लॉक होंगे ऑप्शन

विभागीय सूत्रों का कहना है कि प्रिंसिपल बने वाइस प्रिंसिपल्स के स्थान रिक्त होने के बाद दो वर्ष की डीपीसी में चयनित वाइस प्रिंसिपल अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग का रास्ता खुलेगा। वाइस प्रिंसिपल के स्थान रिक्त होते ही कक्षा 11वीं–12वीं में पढ़ाने वाले कई व्याख्याता स्वाभाविक रूप से प्रमोट होकर ऊपर आएंगे, जिससे व्याख्याता के भी अनेक पद खाली होंगे। इन रिक्तियों पर अगले चरण में सैकंड ग्रेड शिक्षकों की तीन वर्ष की डीपीसी के माध्यम से चयन किए जाने की संभावना जताई जा रही है।