पेंशनर्स को बड़ी राहत: जीवन प्रमाण पत्र अब 31 जनवरी तक जमा कर सकेंगे

राज्य सरकार ने पेंशनर्स को महत्वपूर्ण राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। वित्त (पेंशन) विभाग के संयुक्त शासन सचिव एस. ज़ेड. शाहिद ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी विभागों को इस संबंध में निर्देशित किया है। राज्य सरकार के सभी पेंशनधारकों के लिए प्रतिवर्ष नवंबर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लेकिन बुजुर्ग पेंशनर्स को सुविधा देने और प्रमाण पत्र जमा कराने में आने वाली बाधाओं को देखते हुए सरकार ने इस बार समय सीमा में दो माह की अतिरिक्त मोहलत प्रदान की है।