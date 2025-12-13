गुवारड़ी में टायर जलाकर ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर घमासान

यह उद्योग रेड कैटेगरी में आता है। आबादी के पास चलाने की अनुमति नहीं दी जाती। फैक्ट्री को एनओसी देना कई सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों ने सीएमओ, पीएमओ एवं प्रदूषण विभाग में कई शिकायतें दर्ज करवाईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फैक्ट्री संचालक की राजनीतिक पहुंच के कारण कार्रवाई टलती रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में फैक्ट्री बंद नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। उधर, मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी धनेटवाल ने बताया कि फैक्ट्री परिसर दोनों जगह उपकरण लगाकर गैसों का स्तर मापा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।