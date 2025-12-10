राजस्थान: ड्रिप चढ़ाते ही खून की उल्टियां करने लगा मासूम, थोड़ी ही देर में तड़प-तड़पकर मौत, कंपाउंडर पर लापरवाही का आरोप

थाना अधिकारी श्रद्धा पंचौरी मय जाब्ते मौके पर पहुंची। चिकित्सकों, परिजनों और ग्रामीणों से बात कर समझाइश की गई। चिकित्सा प्रभारी भंवरलाल शर्मा ने बताया कि परिजनों एवं ग्रामीणों की मांग पर भीलवाड़ा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रामकेश गुर्जर से दूरभाष पर वार्ता कर घटना की जानकारी देकर लापरवाही बरतने वाले कंपाउंडर भगवती लाल खटीक को अग्रिम आदेश जांच तक जिला मुख्यालय भीलवाड़ा किया गया।