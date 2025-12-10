राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण: मिशन लाइफ थीम पर 23 को कार्यक्रम

State government completes two years: Program to be held on the 23rd with the theme of Mission Life.
राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 23 दिसंबर को प्रदेश में मिशन लाइफ थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिलों को आदेश जारी कर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है।
आदेशों के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिंगल-यूज प्लास्टिक प्रतिबंध, ई-वेस्ट प्रबंधन तथा मिशन लाइफ के विभिन्न विषयों पर जागरुकता प्रसार गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देना है।
आदेश में कहा गया है कि सभी संबद्ध परिपत्रों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। स्कूलों में मिशन लाइफ आधारित गतिविधियां, पर्यावरण जागरूकता रैली, सिंगल-यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान, ई-वेस्ट संग्रह एवं प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जाट ने स्पष्ट किया है कि 23 दिसंबर को निर्धारित कार्यक्रमों की सफल आयोजन के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से समन्वय स्थापित कर सभी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि जागरुकता कार्यक्रमों में अधिकाधिक छात्र, शिक्षक तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग