कक्षा 8 व 5 की परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन से पहले सुधार के निर्देश

प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2026 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार आवेदन पत्र शाला दर्पण परीक्षा पोर्टल के माध्यम से विद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे। ऐसे में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचाव के लिए विभाग ने सभी विद्यालयों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विद्यालयों को आवेदन शुरू होने से पूर्व विद्यालय, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर छात्र संबंधी सभी विवरणों का सत्यापन कर आवश्यक संशोधन करवाना होगा, ताकि परीक्षा पूर्व सभी प्रक्रियाएं समय पर और शुद्ध रूप से पूर्ण की जा सकें।
