भीलवाड़ा

कक्षा 8 व 5 की परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन से पहले सुधार के निर्देश

प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Dec 10, 2025

प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2026 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार आवेदन पत्र शाला दर्पण परीक्षा पोर्टल के माध्यम से विद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे। ऐसे में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचाव के लिए विभाग ने सभी विद्यालयों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विद्यालयों को आवेदन शुरू होने से पूर्व विद्यालय, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर छात्र संबंधी सभी विवरणों का सत्यापन कर आवश्यक संशोधन करवाना होगा, ताकि परीक्षा पूर्व सभी प्रक्रियाएं समय पर और शुद्ध रूप से पूर्ण की जा सकें।

इनकी करनी होगी पालना

  • विद्यार्थियों के विवरण में त्रुटि सुधार: विद्यार्थी का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि में यदि कोई भी त्रुटि हो तो शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र संख्या 5 व 9 के माध्यम से संशोधन प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए।
  • विद्यालय प्रोफाइल का अद्यतन: 41 जिला व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों को अपने ब्लॉक, जिला, बीईईओ या एसईईओ स्तर के आंकड़ों का अद्यतन कार्य अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
  • विद्यालय श्रेणियों का अपडेट: प्रावि., उप्रावि., मा.वि., उ.मा.वि., छात्र/छात्रा, आवासीय/गैर आवासीय आदि श्रेणियों का सत्यापन कर शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट सुनिश्चित करना होगा।
  • कक्षा 8 के लिए तृतीय भाषा में संशोधन: यदि किसी विद्यार्थी की तृतीय भाषा संबंधित मैपिंग में त्रुटि हो तो पोर्टल पर तत्काल सुधार किया जाए।
  • गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय: राजकीय, निजी, संस्कृत, मदरसा आदि विद्यालय पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, तो परीक्षा आवेदन प्रारंभ होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जाए।
  • आरटीई के विद्यार्थियों का ऑनलाइन अपडेट: कक्षा में अध्ययनरत व प्रवेशित आरटीई विद्यार्थियों का विवरण विद्यालय स्तर से सत्यापित कर अपडेट किया जाए।
  • सीबीएसई संबद्ध विद्यालय परीक्षा में शामिल नहीं: सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध विद्यालय इन परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे। अतः संबंधित अधिकारी ऐसे विद्यालयों को पोर्टल में लॉगिन न करने के लिए निर्देशित करेंगे।
  • यदि किसी भी विद्यालय को अन्य ऑनलाइन संशोधन प्रस्तावित हों तो संबंधित अधिकारी इन्हें समय पर निस्तारित करना सुनिश्चित करें।
  • आदेश में बताया गया है कि विभागीय स्तर पर भेजे जाने वाले संशोधन प्रस्तावों का समय पर निस्तारण अत्यंत आवश्यक है, ताकि परीक्षा की प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके।

10 Dec 2025 08:57 am

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

