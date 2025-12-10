कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024: आयोग ने जारी की मॉडल उत्तरकुंजियां

The commission has released the model answer keys.
आरपीएससी ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 के तहत प्रश्न पत्र प्रथम सामान्य ज्ञान तथा प्रश्न पत्र द्वितीय-सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी एवं सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी की मॉडल उत्तरकुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी हैं।
आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता के अनुसार इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 29 अक्टूबर तक किया गया था। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तरकुंजियोंं पर कोई आपत्ति है तो वह निर्धारित शुल्क के साथ 10 से 12 दिसंबर तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है।
आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। परीक्षाओं के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही इस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
आयोग की ओर से प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए निर्धारित है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से जमा करवा सकता है।
