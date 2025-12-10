उद्योगों में ट्रीटेड पानी के उपयोग को बढ़ावा देने पर मंथन

इसके अलावा जिंदल सॉ लिमिटेड की ओर से 10 एमएलडी का प्लांट संचालित किया जा रहा है। इससे 5 से 7 एमएलडी पानी स्वयं के उद्योग में उपयोग हो रहा है। जिंदल के पास अतिरिक्त 10 एमएलडी क्षमता का एक और प्लांट भी तैयार है। साथ ही दूसरे चरण के सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत कुवाड़ा में एक और 10 एमएलडी एसटीपी निर्माणाधीन है। कुल मिलाकर शहर में 60 एमएलडी क्षमता के ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस पानी का उपयोग उद्योग, पार्क या कृषि कार्यों में किया जाना अनिवार्य है।