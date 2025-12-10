राइजिंग राजस्थान में एमओयू धारक को मिलेंगे रीको के भूंखड

In Rising Rajasthan, MOU holders will receive land plots from RIICO.
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने भीलवाड़ा जिले में स्थित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 331 औद्योगिक भूखण्डों के प्रत्यक्ष आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एस.के. नेनावटी ने बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सातवें चरण की प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना के तहत यह कदम उठाया गया है।
नेनावटी के अनुसार फतेहपुरा-समेलिया में 232 औद्योगिक भूखण्ड हैं। इसके अलावा करणपुरा में 42, कान्या खेड़ी में 4, उखलिया में 7, पंडेर (जहाजपुर) में 17, धुवालां (नया औद्योगिक क्षेत्र) 14, जहाजपुर पीपलूंद (नया क्षेत्र) में 6, किडीमाल, करेड़ा में 7 इसके साथ ही फतेहपुरा-समेलिया में 2 लॉजिस्टिक भूखण्ड भी आवंटन के लिए खुले हैं।
यह योजना राइजिंग राजस्थान के तहत 19 नवंबर 2025 तक एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों के लिए लागू है। भूखण्ड का आवंटन केवल एमओयू धारक के नाम पर किया जाएगा। निवेशक रीको की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर शाम 6 बजे तय की गई है।
एक भूखण्ड पर एक आवेदक होने पर सीधा आवंटन होगा। एक से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से चयन होगा। निवेशक को 25 प्रतिशत राशि जमा करते ही आवंटन पत्र और भूखण्ड का कब्जा प्रदान किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत राशि 11 त्रैमासिक किश्तों में 8.50 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करने की सुविधा मिलेगी। चाहे तो पूरी राशि 120 दिनों में बिना ब्याज के भी जमा कर सकते हैं। आवंटियों को जिला उद्योग केंद्र की ओर से राज्य सरकार की विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग