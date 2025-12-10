राइजिंग राजस्थान में एमओयू धारक को मिलेंगे रीको के भूंखड

एक भूखण्ड पर एक आवेदक होने पर सीधा आवंटन होगा। एक से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से चयन होगा। निवेशक को 25 प्रतिशत राशि जमा करते ही आवंटन पत्र और भूखण्ड का कब्जा प्रदान किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत राशि 11 त्रैमासिक किश्तों में 8.50 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करने की सुविधा मिलेगी। चाहे तो पूरी राशि 120 दिनों में बिना ब्याज के भी जमा कर सकते हैं। आवंटियों को जिला उद्योग केंद्र की ओर से राज्य सरकार की विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।