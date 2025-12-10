10 दिसंबर 2025,

बुधवार

भीलवाड़ा

राइजिंग राजस्थान में एमओयू धारक को मिलेंगे रीको के भूंखड

रीको ने शुरू की 331 औद्योगिक भूखंडों की आवंटन प्रक्रिया फतेहपुरा-समेलिया में सबसे अधिक 232 प्लॉट, 18 तक ऑनलाइन आवेदन

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Dec 10, 2025

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने भीलवाड़ा जिले में स्थित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 331 औद्योगिक भूखण्डों के प्रत्यक्ष आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एस.के. नेनावटी ने बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सातवें चरण की प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना के तहत यह कदम उठाया गया है।

किन-किन क्षेत्रों में कितने भूखण्ड उपलब्ध

नेनावटी के अनुसार फतेहपुरा-समेलिया में 232 औद्योगिक भूखण्ड हैं। इसके अलावा करणपुरा में 42, कान्या खेड़ी में 4, उखलिया में 7, पंडेर (जहाजपुर) में 17, धुवालां (नया औद्योगिक क्षेत्र) 14, जहाजपुर पीपलूंद (नया क्षेत्र) में 6, किडीमाल, करेड़ा में 7 इसके साथ ही फतेहपुरा-समेलिया में 2 लॉजिस्टिक भूखण्ड भी आवंटन के लिए खुले हैं।

कौन कर सकता है आवेदन

यह योजना राइजिंग राजस्थान के तहत 19 नवंबर 2025 तक एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों के लिए लागू है। भूखण्ड का आवंटन केवल एमओयू धारक के नाम पर किया जाएगा। निवेशक रीको की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर शाम 6 बजे तय की गई है।

आवंटन की प्रक्रिया

एक भूखण्ड पर एक आवेदक होने पर सीधा आवंटन होगा। एक से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से चयन होगा। निवेशक को 25 प्रतिशत राशि जमा करते ही आवंटन पत्र और भूखण्ड का कब्जा प्रदान किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत राशि 11 त्रैमासिक किश्तों में 8.50 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करने की सुविधा मिलेगी। चाहे तो पूरी राशि 120 दिनों में बिना ब्याज के भी जमा कर सकते हैं। आवंटियों को जिला उद्योग केंद्र की ओर से राज्य सरकार की विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 09:15 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / राइजिंग राजस्थान में एमओयू धारक को मिलेंगे रीको के भूंखड

