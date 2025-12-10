परीक्षा पे चर्चा 2026′ में राजस्थान की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश

आदेश के अनुसार 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक वेबसाइट https://innovateindia1.mygov.in पर बहुविकल्पीय प्रश्न ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में चुने गए विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक 'परीक्षा पे चर्चा 2026' में शामिल होंगे। सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन सहभागिता प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। पिछले वर्ष पीपीसी-2025 में लगभग 5 करोड़ से अधिक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। इस बार भी शिक्षा मंत्रालय का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना है।