भीलवाड़ा: थाना प्रभारी पर फायरिंग, टॉयलेट का बहाना बनाकर भागा बदमाश, पुलिस ने पैर में मारी गोली

थाना प्रभारी राजपाल सिंह और अस्पताल में भर्ती बदमाश (फोटो- पत्रिका)
Bhilwara News: भीलवाड़ा में मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया, जब प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो आरोपी ज्ञान सिंह उर्फ सुरेंद्र के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
बता दें कि घटना भीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग स्थित लांबिया टोल नाके के पास हुई, जहां आरोपी की तलाश में गई पुलिस टीम पर अचानक हमला हुआ। ज्ञान सिंह, रायला थाना क्षेत्र में करीब 20 दिन पहले हुई फायरिंग का मुख्य आरोपी है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने उसे मंगलवार रात गिरफ्तार किया था और जांच के लिए रायला थाने ले जाया जा रहा था।
रास्ते में आरोपी ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर पुलिस वाहन से उतरने की अनुमति ली और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत इलाके में नाकाबंदी कर उसकी तलाश शुरू की और लगभग तीन घंटे बाद वह फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। घेराबंदी देख उसने पुलिस टीम पर फिर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस की जीप के शीशे टूट गए। जवाबी गोलीबारी में आरोपी घायल हो गया।
पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह के मुताबिक, घायल आरोपी से स्वस्थ होने के बाद विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जांच का दायरा इस बात को लेकर भी बढ़ाया गया है कि फरारी के दौरान वह किससे मिला, उसके पास हथियार कैसे पहुंचे और किन लोगों ने उसकी मदद की। आरोपी के नेटवर्क को खंगालते हुए उसके समर्थन में खड़े लोगों की भी पहचान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि आईजी और एसपी की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैलाने वाला यह कुख्यात अपराधी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बचता आ रहा था।
