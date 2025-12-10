भीलवाड़ा: थाना प्रभारी पर फायरिंग, टॉयलेट का बहाना बनाकर भागा बदमाश, पुलिस ने पैर में मारी गोली

रास्ते में आरोपी ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर पुलिस वाहन से उतरने की अनुमति ली और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत इलाके में नाकाबंदी कर उसकी तलाश शुरू की और लगभग तीन घंटे बाद वह फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। घेराबंदी देख उसने पुलिस टीम पर फिर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस की जीप के शीशे टूट गए। जवाबी गोलीबारी में आरोपी घायल हो गया।