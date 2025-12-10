जयपुर में गोखले हॉस्टल के बाहर 50-60 दहशतगर्दों का खूनी तांडव, फ्रेशर पार्टी के दौरान चले लाठी-डंडे और सरिए, कई छात्र घायल

50 से 60 छात्रों ने किया पथराव (वायरल वीडियो से ली गई तस्वीर)
जयपुर: महाराजा कॉलेज की फ्रेशर पार्टी के बाद आए बाहरी छात्रों ने गोखले छात्रावास के छात्रों पर हमला कर दिया, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना छह दिसंबर की रात पार्टी से लौटते समय हुई।
पुलिस ने बताया कि फ्रेशर पार्टी समाप्त होने के बाद गोखले छात्रावास और सिंधी कैंप स्थित राजपूत छात्रावास के छात्र बाहर निकले। इसी दौरान वाइस प्रिंसिपल ऋषिकेश, प्रभुदयाल बेनीवाल और तीन प्रोफेसर भी छात्रों के साथ गोखले हॉस्टल की ओर बढ़ रहे थे।
गोखले हॉस्टल के गेट के पास पहले से ही 50 से 60 बाहरी छात्र पत्थर और लोहे की रॉड लेकर खड़े थे। जैसे ही हॉस्टल के छात्र निकट पहुंचे, हमलावरों ने उन पर पथराव और रॉड से हमला कर दिया। छात्र डर के कारण अंदर की ओर भागने लगे, लेकिन भीड़ अधिक होने से कई छात्र गेट के बाहर ही फंस गए। हमलावरों ने बाहर रह गए छात्रों को बेरहमी से पीटा।
हमले में गोखले हॉस्टल के युवराज, दिव्यांश, मोहित, संकेत, जितेंद्र, अमन, भूपेश, ध्रुव, गौरव और हिमांशु सहित कई छात्र घायल हुए। इनके हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित छात्रों ने आरोप लगाया कि इस मारपीट में गजराज सिंह नरूका और गणेश सिंह राठौड़ सहित अन्य छात्र शामिल थे।
सोजत पाली निवासी और बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र गौरव सिगांडियो ने लाल कोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान हो सके।
मंगलवार को छात्र नेता नीरज खींचड़ के नेतृत्व में कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि पार्टी के दौरान ही बाहरी छात्र कॉलेज में प्रवेश कर गए थे और झगड़े की आशंका जताई गई थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने तत्परता नहीं दिखाई।
बाद में बाहरी छात्रों ने गोखले हॉस्टल के छात्रों से मारपीट की। छात्रों का कहना है कि वे तीन दिन से कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने मामला दबाए रखा। मंगलवार को थाने में मामला दर्ज कराया गया।
महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल जीपी सिंह ने कहा कि फ्रेशर पार्टी के दौरान कोई मारपीट नहीं हुई। पार्टी के बाद हॉस्टल गेट पर कुछ बाहरी छात्रों ने अपने साथियों को बुलाकर गोखले हॉस्टल के छात्रों से मारपीट की। कॉलेज प्रशासन ने भी इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग