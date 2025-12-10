जयपुर में गोखले हॉस्टल के बाहर 50-60 दहशतगर्दों का खूनी तांडव, फ्रेशर पार्टी के दौरान चले लाठी-डंडे और सरिए, कई छात्र घायल

गोखले हॉस्टल के गेट के पास पहले से ही 50 से 60 बाहरी छात्र पत्थर और लोहे की रॉड लेकर खड़े थे। जैसे ही हॉस्टल के छात्र निकट पहुंचे, हमलावरों ने उन पर पथराव और रॉड से हमला कर दिया। छात्र डर के कारण अंदर की ओर भागने लगे, लेकिन भीड़ अधिक होने से कई छात्र गेट के बाहर ही फंस गए। हमलावरों ने बाहर रह गए छात्रों को बेरहमी से पीटा।