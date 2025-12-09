जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन: 21 बीघा में बनाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, ईको जोन में भी कार्रवाई

3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त (फोटो- पत्रिका)
JDA Big Action: जयपुर: जेडीए प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में तेजी से विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यह सभी कॉलोनियां कुल 21 बीघा कृषि भूमि पर बिना अनुमन्य स्वीकृति के बनाई जा रही थीं।
अधिकारियों के अनुसार, कुछ हिस्से ईकोलोजिकल जोन में भी आते हैं, जहां निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी तरह का विरोध या बाधा उत्पन्न न हो।
पुलिस उप महानिरीक्षक (जेडीए) राहुल कोटोकी ने बताया कि आगरा रोड स्थित विजयपुरा क्षेत्र में 15 बीघा भूमि पर ‘विष्णुधाम’ नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। कॉलोनाइजर ने यहां प्लॉटिंग कर सड़कें काटनी शुरू कर दी थीं और बिक्री की तैयारी चल रही थी।
इसके अलावा कालवाड़ रोड स्थित ग्राम माचवा में तीन बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी के निर्माण कार्य मिले। इसी तरह ग्राम पचार में भी तीन बीघा कृषि भूमि पर बिना किसी अनुमति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
जेडीए टीम ने तीनों जगहों पर बने सड़क मार्ग, प्लॉटों की सीमाएं, लेवलिंग, कच्चे निर्माण और अवैध विकास कार्यों को मशीनों से तोड़ते हुए पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में इन क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी काटने की शिकायतें मिल रही थीं। मुनाफे के लालच में कई कॉलोनाइजर खेती की जमीन को प्लॉटों में बदलकर बेचने लगे थे, जिससे भविष्य में अव्यवस्थित विकास और बुनियादी सुविधाओं की कमी का बड़ा खतरा पैदा हो सकता था।
जेडीए ने चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृति अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नागरिकों से भी अपील है कि किसी भी प्लॉट की खरीद से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें।
