जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन: 21 बीघा में बनाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, ईको जोन में भी कार्रवाई

जेडीए टीम ने तीनों जगहों पर बने सड़क मार्ग, प्लॉटों की सीमाएं, लेवलिंग, कच्चे निर्माण और अवैध विकास कार्यों को मशीनों से तोड़ते हुए पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में इन क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी काटने की शिकायतें मिल रही थीं। मुनाफे के लालच में कई कॉलोनाइजर खेती की जमीन को प्लॉटों में बदलकर बेचने लगे थे, जिससे भविष्य में अव्यवस्थित विकास और बुनियादी सुविधाओं की कमी का बड़ा खतरा पैदा हो सकता था।