जयपुर में JDA की बड़ी कार्रवाई: 5 मंजिला ज्वेलर्स बिल्डिंग और 4 मंजिला हॉस्टल सील, कई अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

JDA Big Action: राजधानी जयपुर में जेडीए ने मंगलवार को गांधीपथ चित्रकूट सेक्टर नंबर-2 में व्यावसायिक उपयोग के लिए बने बेसमेंट समेत पांच मंजिला पीएसजे ज्वेलर्स बिल्डिंग को सील कर दिया। वहीं, दहमीकलां में ऑफिसर्स कॉलोनी में चार मंजिला अवैध हॉस्टल को भी सील कर दिया। इसके साथ ही तीन नई अवैध कॉलोनी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।