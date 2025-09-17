जयपुर में JDA की बड़ी कार्रवाई: 5 मंजिला ज्वेलर्स बिल्डिंग और 4 मंजिला हॉस्टल सील, कई अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

JDA Big Action: राजधानी जयपुर में जेडीए ने मंगलवार को गांधीपथ चित्रकूट सेक्टर नंबर-2 में व्यावसायिक उपयोग के लिए बने बेसमेंट समेत पांच मंजिला पीएसजे ज्वेलर्स बिल्डिंग को सील कर दिया। वहीं, दहमीकलां में ऑफिसर्स कॉलोनी में चार मंजिला अवैध हॉस्टल को भी सील कर दिया। इसके साथ ही तीन नई अवैध कॉलोनी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
जेडीए उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि सेटबैक बायलॉज का उल्लंघन कर बेसमेंट सहित पांच मंजिला पीएसजे ज्वेलर्स बिल्डिंग का अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिस पर जेडीए ने नोटिस जारी किया।
लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बिल्डिंग के प्रवेश द्वार, शटरों पर ताला लगाकर सील कर दिया। उधर, दहमीकलां बगरू ऑफिसर्स कॉलोनी में 4 मंजिला हॉस्टल का अवैध निर्माण करने पर नोटिस जारी किया। निर्माण नहीं हटाने पर बिल्डिंग को सील कर दिया।
दहमीकलां में करीब 3 बीघा कृषि भूमि पर ‘7-आरजी’ के नाम से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, बाउण्ड्रीवाल और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। वाटिका, निंबी रोड पर करीब 2 बीघा जमीन पर मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, ट्री-गार्ड और अन्य अवैध निर्माण कर नई कॉलोनी बसाई जा रही थी।
उधर, पुरुषोत्तमपुरा उर्फ दादिया में करीब 6 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। इस पर दस्ते ने कार्रवाई कर अवैध निर्माण ध्वस्त किया।
जगतपुरा 7 नंबर बस स्टैंड से एसकेआईटी रोड, सीबीआई फाटक से महल रोड, एनआरआई चौराहा तक दोनों तरफ रोड सीमा पर अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए।