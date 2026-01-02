जयपुर में अवैध कॉलोनियों पर JDA की बड़ी कार्रवाई, 7 बीघा कृषि भूमि पर बुलडोजर

जोन-12 में 3 बीघा भूमि पर कार्रवाई

प्रवर्तन शाखा ने जोन-12 क्षेत्र के कालवाड़ रोड, ग्राम रामपुरा-बासर क्षेत्र में करीब तीन बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना अनुमति विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। यहां बिना स्वीकृति भू-रूपांतरण कर भूमि को समतल किया गया था और अवैध सड़कें बनाई जा रही थीं।