जयपुर में अवैध कॉलोनियों पर JDA की बड़ी कार्रवाई, 7 बीघा कृषि भूमि पर बुलडोजर

जयपुर विकास प्राधिकरण (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की प्रवर्तन शाखा ने शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। जोन-12 और जोन-14 क्षेत्र में करीब सात बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही तीन नई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।
जोन-12 में 3 बीघा भूमि पर कार्रवाई
प्रवर्तन शाखा ने जोन-12 क्षेत्र के कालवाड़ रोड, ग्राम रामपुरा-बासर क्षेत्र में करीब तीन बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना अनुमति विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। यहां बिना स्वीकृति भू-रूपांतरण कर भूमि को समतल किया गया था और अवैध सड़कें बनाई जा रही थीं।
जोन-14 में दो स्थानों पर बुलडोजर
जोन-14 क्षेत्र के ग्राम वास ब्राह्मण और ग्राम वास बीलवा में करीब 4 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। यहां भी बिना किसी स्वीकृति के सड़कें, प्लॉटिंग और अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे थे, जिन्हें प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त कर दिया।
प्रशासन ने की अपील
जेडीए ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध निर्माण, कच्ची कॉलोनियों और अतिक्रमण की जानकारी कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन 181, राजस्थान संपर्क पोर्टल या जेडीए के ई-मेल पर दें। समय पर सूचना देकर शहर को अवैध कॉलोनियों से मुक्त रखने में सहयोग करें।
