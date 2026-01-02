Rajasthan Weather: राजस्थान में इस बार क्यों नहीं पड़ रही हाड़ कंपाने वाली सर्दी, जान लीजिए इसके बड़े कारण

Rajasthan Weather Update: जनवरी माह की शुरुआत के बावजूद राजस्थान में कड़ाके की ठंड का असर अब तक देखने को नहीं मिला है। गांव से लेकर शहर तक हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि हाड़ कंपाने वाली सर्दी कब से पड़ेगी? भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार देश में 1901 में मौसम का रिकॉर्ड रखे जाने के बाद से वर्ष 2025 अब तक का 8वां सबसे गर्म वर्ष है।