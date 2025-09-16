Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

JDA Big Action: जयपुर में अवैध रिसॉर्ट सील, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया Resort में जाने का रास्ता, बुलडोजर से ढहाया

JDA Big Action: जेडीए ने मालपुरा डूंगर में विला पैलाडियो रिसॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई की। बिना अनुमति बने निर्माण और अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। रिसॉर्ट ने सरकारी भूमि और कानोता बांध के भराव क्षेत्र पर कब्जा कर रास्ता, अस्तबल और गुमटी बना ली थी।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 16, 2025

JDA Big Action Illegal Resort Sealed in Jaipur
JDA Big Action Illegal Resort Sealed in Jaipur (Patrika File Photo)

JDA Big Action: जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को मालपुरा डूंगर में बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत कानोता बांध के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि मालपुरा डूंगर में विला पैलाडियो रिसॉर्ट का निर्माण और संचालन जेडीए से अनुमति लिए बिना किया जा रहा था।


इस संबंध में पहले भी जेडीए ने नोटिस जारी किए थे। नोटिस के खिलाफ रिसॉर्ट संचालक ने जेडीए अपीलीय अधिकरण में याचिका दायर की थी। इस पर जेडीए की ओर से पक्ष रखा गया।


न्यायालय के निर्णय अनुसार, संचालक को अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेडीए ने निर्माण को सील कर दिया।

सरकारी भूमि पर भी कब्जा


रिसॉर्ट से सटी करीब दो बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लॉक बिछा दिए गए थे। यहीं से रिसॉर्ट में आने-जाने का रास्ता बनाया गया। अस्तबल और प्रवेश द्वार गुमटी का भी निर्माण कर कब्जा कर लिया गया था।


सोमवार को जेसीबी मशीन और मजदूरों की मदद से सभी अतिक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। जेडीए अधिकारियों के अनुसार, इसी रिसॉर्ट ने कानोता बांध के भराव क्षेत्र की लगभग एक बीघा भूमि पर भी मिट्टी डालकर अतिक्रमण कर लिया था।

Updated on:

16 Sept 2025 08:21 am

Published on:

16 Sept 2025 08:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JDA Big Action: जयपुर में अवैध रिसॉर्ट सील, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया Resort में जाने का रास्ता, बुलडोजर से ढहाया

