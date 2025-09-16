JDA Big Action: जयपुर में अवैध रिसॉर्ट सील, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया Resort में जाने का रास्ता, बुलडोजर से ढहाया

JDA Big Action: जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को मालपुरा डूंगर में बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत कानोता बांध के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि मालपुरा डूंगर में विला पैलाडियो रिसॉर्ट का निर्माण और संचालन जेडीए से अनुमति लिए बिना किया जा रहा था।